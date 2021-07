RIMOUSKI, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL) salue l'initiative du gouvernement fédéral qui, par l'entremise du ministre des Transports, M. Omar Alghabra, a annoncé que l'interdiction des croisières au Canada sera levée le 1er novembre 2021.

« Nous sommes très heureux de cette annonce qui permet de lancer un message clair à tous nos partenaires et aux compagnies de croisières internationales : le Canada les attend ». - Tony Boemi, président de Croisières du Saint-Laurent

Cette annonce permet en effet à l'industrie des croisières et du tourisme de se préparer pour l'accueil des navires en 2022, et envoie un message positif aux compagnies de croisières pour la planification des itinéraires.

Pour être prêts à accueillir les quelque 200 escales prévues au calendrier la saison prochaine, l'ACSL et les neuf escales du Saint-Laurent s'appliqueront dans les semaines à venir à rendre opérationnels les plans sanitaires qui ont été développés au cours des derniers mois.

De plus, une campagne d'information sera déployée auprès de la population avant la saison prochaine afin de l'informer des mesures prises par les compagnies de croisières et les ports d'accueil pour garantir une expérience harmonieuse entre les passagers et les communautés visitées.

Rappelons que l'industrie des croisières internationales a généré les retombées suivantes au Québec en 2019 :

489 000 jours-passagers

711M$ en retombées économiques directes et indirectes

5 000 emplois directs et indirects

8 régions touristiques visitées

175 000 nuitées dans les établissements d'hébergement de Québec et Montréal

2000 locations d'autocars ou d'autobus

+ de 300 entreprises touristiques visitées

À propos de l'ACSL

Croisières du Saint-Laurent est une association fondée en 2000 regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspésie et les Îles de la Madeleine. La mission de l'ACSL est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec dans une perspective de développement en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'ACSL est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

SOURCE Croisières du Saint-Laurent

Renseignements: Relations avec les médias : Julie Gagnon Communications, 514 713 4381, [email protected] ; Source : Croisières du Saint-Laurent, 418 725-9252