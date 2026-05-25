Croisières du Saint-Laurent nomme Marjolaine de Sa à titre de directrice générale

RIMOUSKI, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Croisières du Saint-Laurent est fière d'annoncer l'entrée en fonction de Mme Marjolaine de Sa à titre de directrice générale. Gestionnaire aguerrie du secteur touristique et associatif, Mme de Sa cumule plus de 25 ans d'expérience en représentation de l'industrie, en gouvernance et en développement organisationnel.

Reconnue pour son leadership humain et mobilisateur, elle s'est démarquée tout au long de sa carrière par sa capacité à rassembler les parties prenantes et à transformer des idées en projets structurants. Elle a notamment occupé des postes clés dans l'hôtellerie, le développement de destinations et les opérations touristiques.

À titre de directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, elle a guidé l'organisation à travers des transformations majeures, incluant la gestion de la pandémie. Elle a également occupé des fonctions de direction chez Groupe Voyages Québec, où elle a contribué à la réalisation de projets d'envergure.

En début de carrière, Mme de Sa a participé au rayonnement d'attraits emblématiques tels que l'Hôtel de Glace et le Village Vacances Valcartier, tant au niveau national qu'international.

« Au nom du conseil d'administration, je suis très heureuse d'accueillir Marjolaine de Sa à la direction générale de Croisières du Saint-Laurent. Son parcours, son leadership mobilisateur et sa connaissance approfondie de l'écosystème touristique seront des atouts précieux pour notre association et pour l'ensemble de nos membres. Alors que notre destination entre dans une phase de reprise de croissance et que plusieurs leviers sont en place pour renforcer l'attractivité du Saint-Laurent, nous avons l'occasion de mener des projets porteurs, structurants et durables pour nos escales, nos communautés et l'industrie des croisières au Québec. Je suis convaincue que Marjolaine saura rallier les partenaires autour d'une vision ambitieuse et concertée pour faire rayonner encore davantage le Saint-Laurent comme destination de calibre international. » - Marie-Andrée Blanchet, présidente, Croisières du Saint-Laurent.

« Je suis extrêmement fière de me joindre à l'équipe de Croisières du Saint-Laurent. Représenter nos membres, soutenir leur succès et contribuer à la croissance de l'association sont des responsabilités qui me tiennent profondément à cœur. Je sens que l'ensemble de mon parcours m'a menée à cette opportunité et je suis enthousiaste pour la suite. » - Marjolaine de Sa, Directrice générale, Croisières du Saint-Laurent.

L'arrivée de Mme de Sa marque une étape importante pour Croisières du Saint-Laurent, dans un contexte particulièrement porteur pour le développement de l'industrie. L'organisation peut en effet compter sur la reconduction de son entente de partenariat avec le ministère du Tourisme, représentant un appui de 400 000 $, ainsi que sur la bonification d'un programme d'incitatifs désormais doté d'une enveloppe supplémentaire de 4,6 millions de dollars afin d'attirer davantage de croisières internationales et d'accroître les retombées socioéconomiques pour le Québec. Cette dynamique, soutenue par une collaboration étroite avec les partenaires du milieu, permettra de renforcer le positionnement du Saint-Laurent comme destination de calibre international, tout en favorisant une croissance durable et concertée de l'offre touristique.

Notons que cette nomination s'inscrit dans un contexte de transition alors que Mme de Sa succède à M. René Trépanier, qui a été à la tête de Croisières du Saint-Laurent pendant 20 ans et qui prendra sa retraite en juillet. L'organisation tient à le remercier chaleureusement pour sa précieuse contribution au développement et au rayonnement de l'industrie.

À propos de Croisières du Saint-Laurent

Croisières du Saint-Laurent est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. Croisières du Saint-Laurent est soutenu par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

SOURCE Croisières du Saint-Laurent

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