Bilan 2025 : un Saint-Laurent concerté et engagé pour célébrer les 25 ans de Croisières du Saint-Laurent

Croisières du Saint-Laurent (CSL) a clôturé 2025 avec des avancées significatives pour un tourisme de croisière plus responsable. Dans un contexte mondial en mutation, CSL a réalisé une première année de croisières sur quatre saisons, totalisant plus de 350 000 jours/passagers, 269 escales, 55 embarquements/débarquements et 6 escales inaugurales. Les 25 ans de l'association ont été célébrés grâce à des retombées concrètes pour les neuf escales et l'ensemble de la province.

Des actions tangibles pour la durabilité

Grâce à la mobilisation des escales, en plus du soutien du Fonds d'action québécois en développement durable et du ministère du Tourisme, la destination a franchi des étapes importantes : installation de stations d'eau, îlots de tri, panneaux de sensibilisation. Le déploiement d'un réseau d'écrans permet désormais de sensibiliser les croisiéristes sur le fleuve grâce à un partenariat avec le Fonds d'Action Saint-Laurent, et de renseigner sur les nations autochtones du territoire avec la collaboration de Tourisme Autochtone Québec. Des forums de consultation ont également renforcé la concertation locale dans nos escales.

Faits saillants - Saison 2025

Des croisières de janvier à novembre

353 180 jours/passagers

269 escales

55 embarquements et débarquements

6 escales inaugurales: Le Commandant Charcot, Brilliant Lady, Celebrity Silhouette, Seven Seas Splendor, Majestic Princess et l'Allura

1 nouvelle compagnie : Virgin Voyages

1 nouveau pavillon de croisières à Sept-Îles

Les résultats de notre étude de retombées économiques 2024 dévoilés, avec 329,3 M$ de dépenses avec une valeur ajoutée de 192,2 M$

Des dépenses de 6 M$ générées pour les croisières hivernales en 2025, avec une valeur ajoutée de 4,2 M$

Un leadership affirmé en tourisme durable

CSL a lancé une veille stratégique mensuelle pour ses membres afin d'analyser les meilleures pratiques internationales et a créé l'initiative des « Courants durables du Saint-Laurent », une table de partage mensuelle sur le tourisme durable lié au secteur des croisières. Un système de mesure de l'acceptabilité sociale des croisières a été mis en place, incluant un sondage auprès de 500 Québécois et des consultations citoyennes dans les neuf escales en continu. De plus, depuis le printemps, CSL participe activement au Réseau de ressources en transition climatique du Ministère du Tourisme.

Regard vers l'avenir

« Notre ambition est claire : faire du Saint-Laurent une destination exemplaire en tourisme durable, où l'expérience des voyageurs s'allie à la responsabilité environnementale et sociale », affirme René Trépanier, directeur général de CSL, qui a par ailleurs célébré 20 ans à la tête de l'association l'automne dernier.

Chaque action compte pour préserver la richesse du fleuve et offrir aux générations futures un tourisme qui inspire, respecte et rassemble, tout en apportant des retombées considérables pour le Québec et ses régions.

À propos de Croisières du Saint-Laurent

Croisières du Saint-Laurent est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. Croisières du Saint-Laurent est soutenu par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

