En collaboration avec AbbVie Canada, l'organisme remet des bourses d'un montant de 5000 $ chacune à 15 étudiants

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Crohn et Colite Canada a décerné à 15 étudiants du postsecondaire une subvention du Programme de bourses d'études en MII d'AbbVie d'un montant de 5000 $ chacune.

« Nous sommes ravis de soutenir ces étudiants qui doivent affronter une maladie difficile et permanente, en plus de gérer leurs études, a déclaré Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. Nous sommes fiers de soutenir ces étudiants qui accomplissent tant de choses et qui sont déterminés à faire une différence. »

« Chez AbbVie Canada, nous nous efforçons d'améliorer les normes de soins pour les personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse et, à terme, permettre aux Canadiens atteints d'une MII de vivre pleinement leur vie, a déclaré Tracey Ramsay, vice-présidente et directrice générale d'AbbVie Canada. Au cours des 12 dernières années, nous avons collaboré avec Crohn et Colite Canada dans le cadre de ce programme important, et nous sommes extrêmement fiers que ces bourses aident les étudiants vivant avec une MII à poursuivre des études supérieures et à atteindre leur plein potentiel. »

Voici les lauréats :

Brady Elchitz -- Université de Calgary

-- Université de Caleb Tibbs -- Université McGill

-- Université McGill Carter Hiltz -- Université Dalhousie

-- Université Diana Marcovici - Université York

- Université York Jessica Kilp - Université McMaster

- Université McMaster Jack Comerford - Collège Sheridan

- Collège Sheridan Leana Al-Ugaily - Université York

- Université York Luca Foster -- Université Yorkville

-- Université Yorkville Marie-Audrey Roy -- Université de Montréal

-- Université de Montréal Nesrine Aboulhamid -- Université McGill

Pranshu Maini - Université McMaster

- Université McMaster Samuel Doucet -- Institut de technologie de la Colombie-Britannique

-- Institut de technologie de la Colombie-Britannique Simon Pan -- Université McMaster, récipiendaire de la bourse commémorative Clinton Shard

-- Université McMaster, récipiendaire de la bourse commémorative Taylor Stephens -- Université de l' Alberta

-- Université de l' Venkat Vaibhav -- Université Western

La maladie de Crohn et la colite au Canada

Aujourd'hui, 322 600 Canadiens vivent avec la maladie de Crohn ou la colite. On estime que 470 000 Canadiens seront touchés d'ici 2035.

Ces maladies peuvent être diagnostiquées à n'importe quel âge, mais elles se manifestent généralement au début de l'âge adulte, généralement entre 20 et 29 ans, bien que de plus en plus de diagnostics soient désormais posés chez les enfants. La maladie de Crohn et la colite poussent l'organisme à attaquer les tissus sains des intestins, ce qui provoque une inflammation de tout ou d'une partie du tractus gastro-intestinal. Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs abdominales sévères, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

Plus au sujet Programme de bourses d'études en MII d'AbbVie

Crohn et Colite Canada s'est associé à AbbVie Canada en 2012 pour lancer le Programme national de bourses d'études en MII d'AbbVie. Ce programme vise à soutenir les étudiants à atteindre leurs objectifs universitaires tout en faisant une différence significative dans leur communauté. Jusqu'à présent, le programme a accordé 139 bourses pour aider les étudiants à consacrer plus de temps à leurs études, à poursuivre leurs passions et à s'impliquer dans des causes qui leur tiennent à cœur.



Pour en apprendre plus sur le Programme de bourses d'études en MII d'AbbVie et les lauréats, rendez-vous à notre page Bourses d'études.

Au sujet de Crohn et Colite Canada

Nous travaillons sans relâche pour transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en ayant une incidence à toutes les étapes de la vie, et partout au pays, en :

trouvant des remèdes contre ces maladies qui durent toute la vie; et en

contre ces maladies qui durent toute la vie; et en améliorant la qualité de vie de toutes les personnes touchées.

Notre Stratégie d'impact 2023-2026 est la feuille de route qui guide notre cheminement. Elle vise à :

Accélérer l'impact de la recherche -- Adresser les lacunes clés et les facteurs de succès et accélérer le délai entre la découverte et l'impact.

-- Adresser les lacunes clés et les facteurs de succès et accélérer le délai entre la découverte et l'impact. Atteindre de plus hauts sommets -- Élargir la portée de nos programmes afin d'avoir un impact sur un plus grand nombre d'individus vivant avec une MII ainsi que leurs soignants.

-- Élargir la portée de nos programmes afin d'avoir un impact sur un plus grand nombre d'individus vivant avec une MII ainsi que leurs soignants. Stimuler la sensibilisation et la compréhension des MII -- engager et motiver les Canadiens

-- engager et motiver les Canadiens Conduire au changement --Lutter et s'associer afin d'influencer le changement.

Suivez-nous à crohnetcolite.ca sur notre site web, @ayezducran sur Facebook et Twitter , @getgutsycanada sur Instagram et Tiktok , et sur notre chaîne YouTube de Crohn et Colite Canada et sur LinkedIn .

Au sujet d'AbbVie Canada

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastro-entérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter et Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Crohn et Colite Canada

Renseignements: Veuillez contacter : Paul Kilbertus, gestionnaire principal, Communications et relations publiques, Crohn et Colite Canada, [email protected], 647-567-4690