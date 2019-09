Crohn et Colite Canada annonce un nouvel énoncé de position concernant les produits biosimilaires

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'organisme Crohn et Colite Canada vient d'annoncer son nouvel énoncé de position concernant les médicaments biosimilaires. Plusieurs études à l'appui ont également été publiées, dont un rapport sur des sondages effectués dans tout le Canada auprès de patients, de soignants, de gastroentérologues et de membres du personnel infirmier spécialisés dans les maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

« Crohn et Colite Canada est un organisme fondé sur la recherche. Nous avons pris le temps de reconsidérer soigneusement notre opinion sur les produits biosimilaires, et en particulier sur la politique prévoyant le passage à un biosimilaire pour des raisons autres que médicales, de manière à représenter nos patients de façon réfléchie et responsable, explique Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Ce que nous avons appris ces derniers mois nous a permis de conclure qu'une politique prévoyant le passage à un biosimilaire pour des raisons autres que médicales n'est pas dans l'intérêt des patients. Nous sommes heureux de partager notre nouvel énoncé de position ainsi que les études que nous avons menées de manière à éclairer les politiques dans l'ensemble du pays. »

L'énoncé de position de Crohn et Colite Canada est le suivant :

Les biosimilaires constituent un traitement sûr et efficace pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse (les deux principales formes des MII).

La décision de passer d'un médicament biologique à son biosimilaire doit relever du patient et de son médecin.

Il n'est pas dans l'intérêt supérieur des patients de passer d'un médicament biologique à son biosimilaire pour des raisons autres que médicales.

L'énoncé de position de l'organisme présente des détails concernant les facteurs à prendre en compte pour la mise en œuvre d'une politique de passage à un biosimilaire pour des raisons autres que médicales, y compris les patients à exempter, les mesures de soutien à apporter aux patients, les exigences extraordinaires de surveillance et les importants besoins en communication et en éducation. « Nous sommes très inquiets concernant la possibilité de multiples passages à des produits biosimilaires pour des raisons autres que médicales, et nous ne pouvons pas appuyer cette tendance, ajoute Mme Mawani. Par ailleurs, nous savons que ces politiques sont envisagées en raison de contraintes d'ordre financier, c'est pourquoi si la différence de prix entre les produits biologiques et les produits biosimilaires était éliminée, les décideurs politiques ne devraient pas envisager le passage obligatoire à un autre médicament pour des raisons autres que médicales. »

Le Canada compte l'un des taux les plus élevés de maladie de Crohn et de colite au monde. À l'heure actuelle, plus de 270 000 Canadiennes et Canadiens sont atteints de ces maladies, ce chiffre devant dépasser les 400 000 dans les dix prochaines années. Fait inquiétant, ces maladies chroniques auto-immunes sont diagnostiquées de plus en plus souvent chez les enfants, et avec le vieillissement de notre population, la prise en charge des personnes âgées atteintes de MII présentera bientôt de nouveaux défis. La prévalence de la maladie de Crohn et de la colite augmente également chez les personnes ayant immigré au Canada.

Crohn et Colite Canada est déterminée à soutenir les personnes atteintes de MII dans tout le pays et continuera de fournir de l'information aux décideurs du domaine de la santé de toutes les provinces et tous les territoires afin d'éclairer les politiques dans l'intérêt des patients. « Notre action est centrée sur le patient. Leur santé et leur bien-être sont notre priorité », conclut Mme Mawani.

