MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Croesus a le plaisir d'annoncer la nomination de Yanie Bernier (CRHA) à titre de vice-présidente, talent, culture et expérience employé. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Bernier sera responsable de la mise en œuvre des orientations stratégiques axées sur l'attraction, le développement continu et la fidélisation des meilleurs talents, tout en continuant de développer une culture d'entreprise qui favorise l'innovation, la collaboration et la performance.

Croesus Yanie Bernier (Groupe CNW/Croesus Finansoft)

Professionnelle agréée de l'Ordre des CRHA, Madame Bernier accompagne les organisations depuis plus de 20 ans et joue un rôle de facilitatrice et d'alliée stratégique en gestion des ressources humaines. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires, elle est reconnue pour son leadership et pour sa capacité à concrétiser les idées en projets. Son succès repose sur sa facilité à harmoniser les objectifs stratégiques de l'entreprise et sur sa profonde compréhension de ce que représente l'expérience employé. Son cheminement professionnel lui a permis d'acquérir une vision systémique de son domaine d'expertise. Elle a rejoint Croesus en 2019.

« L'expérience employé distinctive et innovante fait partie de l'ADN de Croesus depuis sa fondation. Cet aspect est central dans notre mission et notre stratégie d'entreprise. Nous accompagnons les institutions financières avec les solutions de gestion de patrimoine les plus avant-gardistes, et ceci est réalisable grâce à nos équipes talentueuses. La nomination de Yanie au poste de vice-présidente de ce secteur d'affaires est la confirmation de notre engagement », a déclaré Vincent Fraser, président de Croesus.

« Dès mon arrivée chez Croesus, j'ai été conquise par la mission, les valeurs et la culture de l'entreprise. Je suis fière de continuer à promouvoir ces éléments tout en contribuant à la croissance de l'entreprise. Les stratégies d'affaires axées sur les talents, la culture et l'expérience employé sont au cœur de mes réalisations. Cette nomination renforce ma détermination à poursuivre dans cette voie », a indiqué Yanie Bernier, vice-présidente, talent, culture et expérience employé.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

SOURCE Croesus Finansoft

Renseignements: Frédéric Le Bouar, Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101