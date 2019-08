Crisis Text Line donne aux étudiants de l'Université de Regina un accès instantané à du soutien en santé mentale

Juste à temps pour la rentrée, le service Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute est offert aux étudiants en période de grand besoin

REGINA, le 28 août 2019 /CNW/ - Co-operators s'associe à Jeunesse, J'écoute pour offrir aux étudiants de l'Université de Regina le service de soutien en santé mentale de Crisis Text Line. Les étudiants qui texteront « UofR » au numéro 686868 seront automatiquement pris en charge par un intervenant bénévole formé en situation de crise de Jeunesse, J'écoute et pourront être aiguillés vers des ressources du campus.

« Nous savons qu'une nouvelle année scolaire peut représenter un grand changement, et nous sommes déterminés à aider nos étudiants de toutes les façons possibles », affirme la Dre Jenny Keller, directrice des services de consultation à l'Université de Regina.

En 2018, Co-operators a appuyé le premier projet pilote de la Crisis Text Line réalisé par Jeunesse, J'écoute dans une université, c'est-à-dire à Guelph. Les résultats de l'Université de Guelph ont montré que le stress et l'anxiété étaient la principale raison donnée par les étudiants pour faire appel à ce service (29,3 %), suivis de la dépression (16 %), des relations (12,2 %) et de l'isolement (11,5 %).

« Nous sommes résolus à améliorer la sensibilisation à la santé mentale et l'accès aux ressources, particulièrement chez les jeunes », a déclaré Barbara Turley-McIntyre, vice-présidente au développement durable et à la responsabilité sociale chez Co-operators. « Notre partenariat soutenu avec Jeunesse, J'écoute est un aspect majeur de notre engagement à bâtir des collectivités plus saines et plus durables. »

Crisis Text Line offre du soutien par texto gratuit en tout temps, ce qui donne aux étudiants un meilleur accès à un service confidentiel de gestion de crise, sans qu'ils aient besoin d'un plan de données, d'une connexion Internet ou d'une appli.

« Grâce au soutien dévoué et à la générosité de Co-operators, les étudiants de l'Université de Regina auront accès à ce service vital », a souligné Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Nos recherches démontrent que les jeunes préfèrent un moyen de communication non verbal pour parler de leurs problèmes de santé mentale les plus sérieux, tels que les idées suicidaires. Nous devons être là lorsque les étudiants ont le plus besoin de nous. »

