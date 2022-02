« La responsabilité sociétale de Medicom est au cœur même de la mission qu'on s'est donnée : protéger. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire en donnant plus d'un million de masques produits au Québec à la Fondation Paul Gérin-Lajoie au bénéfice d'Haïti. Au nom de toute l'équipe Medicom, nous remercions la Fondation et les intervenants qui travaillent d'arrache-pied pour protéger, eux aussi, les personnes vulnérables en Haïti et à travers le monde, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

Projet PASSREL : améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs de plus de femmes et adolescentes

Avec le projet PASSREL, la Fondation Paul Gérin-Lajoie soutient sept centres de santé des communautés de Croix-des-Bouquets dans le but d'améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs de plus de 40 000 femmes et adolescentes. La mise en œuvre du projet PASSREL est rendue possible grâce à un partenariat avec l'Association canadienne des sage-femmes et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Sur le terrain en Haïti, la Fondation Paul Gérin-Lajoie peut compter sur l'expertise de la Fondation pour la Santé reproductive et l'Éducation familiale (FOSREF), l'Association des Infirmières sage-femmes d'Haïti (AISFH) et la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie (SHOG). La Fondation bénéficie de la collaboration du ministère de la Santé publique et de la Population d'Haïti, qui se verra confier une partie des masques. Le projet PASSREL est financé par Affaires Mondiales Canada.

« Ce don de masques de Medicom va contribuer grandement à protéger les plus vulnérables en Haïti dans le contexte sanitaire actuel. La Fondation Paul Gérin-Lajoie est fière de collaborer sur le projet PASSREL avec Medicom, une autre organisation québécoise, pour mettre de l'avant l'égalité des genres et les droits humains en vue de contrer les barrières au développement, » a souligné Olivier Bertin-Mahieux, directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

« Ce geste représente le plus grand don de masques jamais fait par Medicom. En 2021, nous avons fait don de 500 000 masques chirurgicaux fabriqués au Québec aux Banques alimentaires du Québec. Nous sommes heureux de poursuivre cette tradition et d'en faire davantage chaque année pour atteindre nos objectifs de responsabilité sociale. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement de nos employés. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les employés de Medicom pour leur travail acharné qui rend possible des dons comme celui-ci, » a conclu John Tourlas, président Amérique du Nord de Medicom.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée d'un prix Mercure lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité.

Fondée en 1977 par M. Paul Gérin-Lajoie, la Fondation intervient dans les domaines de l'éducation de base, la formation et insertion professionnelle, l'autonomisation et le développement socio-économique, la santé et la sécurité alimentaire, l'éducation à la citoyenneté mondiale, le développement durable, et l'égalité des genres et le respect des droits humains.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est présente en Haïti depuis 1997 à travers divers projets de solidarité internationale. Au Canada, la Fondation contribue à la mobilisation citoyenne face aux enjeux de solidarité internationale et à la valorisation de la langue française, grâce notamment à la grande Dictée P.G.L.

Pour plus d'information sur les projets de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, veuillez consulter le site Fondationpgl.ca, visiter les pages sur Facebook et LinkedIn, et nous suivre sur Twitter @Fondation PGL.

