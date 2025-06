Crise imminente dans le réseau d'éducation : les organismes de lutte au décrochage menacés par les compressions budgétaires imposées aux centres de services scolaires

TIOHTIÁ:KE (MONTRÉAL), le 21 juin 2025 /CNW/ - Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD), constitué de 68 organismes communautaires de lutte au décrochage (OCLD) à travers le Québec tire la sonnette d'alarme : les compressions budgétaires imposées aux centres de services scolaires (CSS) mettent en péril les ententes de collaboration école-famille-communauté pour soutenir les jeunes en difficulté et leur famille partout au Québec.

Ces organismes, reconnus et soutenus par le ministère de l'Éducation à travers le Programme d'action communautaire sur le terrain de l'Éducation (PACTE), interviennent chaque année auprès de milliers de jeunes en difficulté, offrant un soutien adapté que le réseau scolaire ne peut assurer à lui seul.

Des piliers de la lutte contre le décrochage scolaire

Pour plus de 500 écoles au Québec, les 68 organismes communautaires de lutte au décrochage (OCLD) sont les premières ressources communautaires en matière de prévention, de persévérance scolaire et de lutte au décrochage. Notre secteur en action communautaire autonome Jeunesse est officiellement reconnu et soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation du Québec pour notre mission spécifique en Éducation.

En tant qu'acteurs du terrain, complémentaires aux écoles, les OCLD sont des piliers dans la collaboration école-famille-communauté pour près de 15 000 jeunes et parents chaque année. Ce sont plus de 1 000 employé•es et 2 200 bénévoles impliqué•es à grandeur du Québec qui soutiennent les élèves en difficulté et leur famille. Ce travail de proximité effectué par des intervenant•es enraciné•es dans leur communauté et indépendant•es de l'institution scolaire, constitue une ressource irremplaçable du filet scolaire et social.

Une rupture dangereuse de services essentiels

En raison des compressions budgétaires exigées par le ministère de l'Éducation, malgré des partenariats solidement établis depuis des années, dans plusieurs régions des CSS et des écoles sont contraints de suspendre ou de mettre fin aux ententes avec les OCLD. Ces décisions ont des conséquences graves : sans ces collaborations, c'est tout un pan du filet scolaire et social destiné aux jeunes et familles vulnérables qui s'effondre.

« Les écoles ne peuvent répondre à tous les besoins, surtout en contexte de crise sociale et économique. Nos organismes sont complémentaires, enracinés dans les milieux, et offrent une expertise précieuse reconnue par les écoles le ministère lui-même », souligne Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD.

Des impacts humains… et financiers

La perte de ces ententes ne représente pas seulement un recul social, mais également une perte financière sous-estimée. Une contribution annuelle modeste des écoles pour l'ensemble des élèves desservis permet aux organismes de mobiliser d'importants fonds publics et privés additionnels. Sans cet appui scolaire, les autres bailleurs se retirent, compromettant l'offre de services. En effet, chaque dollar investi par une école est multiplié grâce à notre capacité de réinvestir des ressources supplémentaires directement dans les services aux élèves.

« C'est un effet domino dramatique. Ces compressions budgétaires engendreront des pertes de millions de dollars investis en éducation pour les jeunes via les organismes communautaires », explique Mélanie Marsolais.

Un appel urgent à la solidarité

Nous sommes des alliés solidaires du réseau des écoles publiques et profondément indignés par les compressions imposées à notre système d'éducation, en contradiction flagrante avec les engagements du gouvernement à faire de l'éducation sa priorité. Les OCLD sont des partenaires de longue date du réseau scolaire et, à ce titre, nous sommes mobilisés pour défendre l'école publique ainsi que les services de soutien essentiels aux jeunes et à leurs familles.

Dans un contexte marqué par l'incertitude et des pressions budgétaires préoccupantes, il est essentiel de faire front commun pour défendre les droits des jeunes en difficulté et assurer leur réussite éducative. Plus que jamais, la collaboration entre les écoles et les acteurs communautaires doivent être au cœur de nos actions.

« Les décisions actuelles sabotent les orientations éducatives du ministère lui-même. Il est urgent que le ministre réaffirme son engagement envers l'action communautaire autonome en éducation jeunesse, et qu'il protège les ententes qui permettent de rejoindre les jeunes les plus à risque de décrochage scolaire et social », demande Mélanie Marsolais.

À propos du ROCLD

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage | ROCLD représente 68 organismes d'action communautaire autonome qui œuvrent en lutte au décrochage (OCLD), répartis dans treize régions du Québec.

