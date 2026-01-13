MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Drogue : aide et référence lance un service d'accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS), accessible partout au Québec. ADPS apporte une aide unique aux personnes qui consomment seules toute substance à risque de contamination ou de surconsommation et qui craignent pour leur vie. En effet, la majorité des décès par surdose au Québec touche des personnes qui consomment seules, souvent à domicile. En contactant ADPS, elles ont désormais accès à des intervenants par téléphone ou visioconférence, qui pourront appeler les secours en cas de signes de surdose.

La raison d'être d'ADPS

Devant l'ampleur de la crise des surdoses qui sévit au Québec depuis quelques années, la direction de Drogue : aide et référence a débuté dès 2022 une réflexion sur la mise en place d'un service d'aide unique au Québec, accessible à distance, pour aider une majorité de personnes qui consomment seules et à domicile. En 2024, ADPS a obtenu un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada dont les fonds sont administrés au Québec par le ministère de la Santé et des Services Sociaux.

ADPS a été lancé comme projet pilote en toute discrétion le 25 juin 2025 avec l'aide de quelques organismes partenaires. Sans aucune promotion le service a déjà répondu à plus de 200 appels. Déjà, le constat est qu'ADPS permet de rejoindre plusieurs consommateurs qui ne fréquentent pas ou n'ont pas accès aux sites de consommation supervisée, ou qui souhaitent consommer en toute confidentialité.

Les 5 principales étapes du service ADPS

Accéder à un•e intervenant•e d'ADPS en appelant Drogue : aide et référence au 1 800 265-2626 et choisir l'option 2. Le service est gratuit, confidentiel, bilingue, accessible partout au Québec de 11h du matin à 2h30 du matin, 7 jours sur 7. L'appel peut idéalement être fait juste avant de consommer. Explications et consentement Un•e intervenant•e explique les règles du service. L'appelant doit donner un nom ou un pseudonyme, indiquer où il se trouve et consentir à ce que les secours soient appelés en cas de surdose. L'intervenant pose des questions pour connaître les habitudes de consommation de la personne. Les substances doivent être à risque de contamination ou de surdose en cas de surconsommation. Il peut s'agir d'opioïdes (comme le fentanyl, l'hydromorphone comme le Dilaudid ou encore l'héroïne), de stimulants (comme le crack et la cocaïne), de drogues de synthèse ou de médicaments prescrits obtenus illégalement. L'accompagnement L'intervenant doit savoir ce que la personne consomme au moment de l'appel, notamment pour anticiper les signes de surdose, qui peuvent différer selon ce qui est consommé, la façon dont la substance est consommée ou encore pour savoir s'il y a une interaction avec une autre drogue. À tout moment l'intervenant informe des potentiels risques de surdoses et suggère des alternatives, par exemple : prendre une pause avant la prochaine consommation si la personne est en train de consommer plus, ou plus rapidement qu'à son habitude. Il s'agit d'une collaboration entre le consommateur et l'intervenant, sans jugement, avec l'objectif de toujours assurer la sécurité de la personne. L'intervenant reste en ligne tout le long, en parlant ou en silence, au choix de la personne. Vérification Régulièrement, l'intervenant demande à la personne qui consomme si elle va bien. Si elle ne répond pas ou présente des signes de surdose, les services d'urgence sont appelés. L'intervenant demeure en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Fin de l'appel Si tout va bien, l'appel prend fin. Si la personne veut parler de sa consommation, on peut la transférer à Drogue : aide et référence pour la soutenir ou la référer vers d'autres ressources.

Drogue : aide et référence travaille avec un comité aviseur, composé de l'AQPSUD, de l'AIDQ, de Profan 2.0 et du GRIP et a procédé à de nombreuses étapes avant de lancer le service : établissement de protocoles, embauche et formation de personnel mêlant savoir académique et savoir expérientiel, mise en place d'outils technologiques, etc. Plus d'informations sont accessibles via adps.ca

Citations

« Le lancement du service d'ADPS est un exemple éloquent de la façon dont les initiatives communautaires innovantes peuvent contribuer à sauver des vies. Grâce à ce service confidentiel et accessible à distance, les personnes qui consomment des substances pourront obtenir de l'aide partout au Québec, que ce soit dans les régions éloignées ou au cœur de nos villes. Il s'agit d'aller à la rencontre des personnes là où elles se trouvent, en leur offrant des soins, de la dignité et de l'espoir. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Je suis très fière du lancement d'ADPS et de l'évolution de Drogue : aide et référence qui innove pour toujours mieux soutenir les personnes consommatrices de substances. ADPS offre une option unique au Québec pour les personnes à risque de surdose grâce à son accessibilité à distance, son expertise en télé-intervention et sa confidentialité. Je remercie Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour leur confiance. »

Nancy Rocha, directrice de Drogue : aide et référence et initiatrice du service ADPS.

Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

À propos de Drogue : aide et référence Drogue : aide et référence est un service provincial, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone et clavardage. Il offre écoute, soutien, information et référence aux personnes préoccupées par leur consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments ainsi qu'à leur entourage. Plus de 23 000 personnes contactent Drogue : aide et référence annuellement. Depuis juin 2025, il offre également un service d'accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS) pour toute personne qui consomme seule et craint pour sa vie. Le service, fondé en 1993, est géré par le Centre de Référence du Grand Montréal et est entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services Sociaux. Pour toute information : aidedrogue.ca.

