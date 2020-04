Crise de la COVID-19 - Mises à jour d'Empire Company

Investir dans la sécurité des employés et des clients, et soutenir les communautés partout au Canada

STELLARTON, NS, le 15 avril 2020 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou l'« Entreprise ») a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant les répercussions de la récente flambée du nouveau coronavirus (« COVID-19 » ou « pandémie »).

« La santé et la sécurité de nos employés et de nos clients, garder nos tablettes bien remplies et aider les organismes de bienfaisance à répondre immédiatement aux besoins urgents dans les communautés partout au Canada, sont les principales priorités de la direction », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Toutes nos épiceries et pharmacies se sont adaptées pour pouvoir continuer à fonctionner comme un service essentiel, fournissant aux Canadiens des aliments et d'autres produits indispensables à un prix abordable pendant cette terrible pandémie. Un grand merci à nos employés dans les magasins et les centres de distribution qui travaillent si fort pour servir nos clients. »

Répercussion sur les ventes

Les ventes des magasins comparables pour les premières semaines du quatrième trimestre ont été solides. Elles témoignent d'une tendance à la hausse qui s'est amorcée dans la deuxième moitié du troisième trimestre. À compter du 28 février, l'Entreprise a fait état de ventes nettement plus élevées dans tous les secteurs, à l'exception de l'essence. Les ventes ont continué de progresser à partir du 8 mars, lorsque les clients ont commencé à faire des réserves en prévision du confinement. Dès le 22 mars, les ventes ont commencé à diminuer, même si elles sont restées nettement supérieures à celles enregistrées l'année dernière. Pour la période de quatre semaines débutant le 8 mars, l'augmentation des ventes pour les magasins comparables, à l'exclusion de l'essence et du congé de Pâques, était d'environ 37 %.

Bien que la demande initiale ait été orientée vers les produits d'épicerie de longue conservation, la répartition des ventes est revenue à des niveaux plus habituels, tant dans les catégories des produits d'épicerie que des produits périssables. Cependant, Empire continue de constater une demande accrue pour les conserves, les produits de boulangerie et les articles de nettoyage et de désinfection. En cette période sans précédent, il est trop tôt pour prévoir les ventes à moyen terme, mais la direction prévoit qu'un pourcentage de la consommation passera des restaurants et des établissements de tourisme d'accueil aux épiceries tant et aussi longtemps que les mesures de confinement demeureront en vigueur. Si l'on exclut le carburant, la croissance des ventes des magasins comparables enregistrée par Empire était en moyenne de 24 % deux semaines avant Pâques.

Puisque les Canadiens sont encouragés à rester à la maison, les ventes de carburant d'Empire ont été grandement affectées. Les ventes d'essence ont diminué d'environ 40 % depuis le 1er mars en raison à la fois d'une réduction du volume vendu due aux restrictions de déplacement et d'une forte baisse du prix de l'essence.

La chaîne d'approvisionnement de l'Entreprise a résisté jusqu'à présent, car les centres de distribution automatisés ont permis un réapprovisionnement très rapide des magasins. Les partenaires fournisseurs d'Empire ont répondu à la demande supplémentaire en augmentant la capacité, en améliorant l'efficacité et en trouvant des façons novatrices de livrer aux magasins. Empire remercie vivement ses milliers de partenaires fournisseurs qui trouvent des moyens de fonctionner en ces temps difficiles.

Pendant ces périodes de forte demande, les bannières d'Empire ont veillé à ce que les coûts pour les consommateurs demeurent stables et que les prix demeurent concurrentiels. Empire continuera de faire preuve de vigilance dans ses efforts pour éviter une répercussion de l'augmentation des coûts sur les clients.

Investissements en faveur des employés, des magasins et des communautés

Durant cette crise, Empire a rapidement décidé d'investir dans des produits et des procédures de salubrité et de désinfection accrus pour que ses clients et ses employés se sentent protégés lorsqu'ils magasinent et travaillent dans ses magasins. La direction surveille de près les répercussions de la pandémie sur la vente au détail d'aliments dans le monde et continue à mettre en œuvre encore plus de processus, en se fondant sur les meilleures pratiques et en les appliquant.

« Nous faisons tout en notre pouvoir pour maintenir nos magasins aux normes les plus élevées en matière de propreté et de salubrité, notamment en investissant dans des panneaux en plexiglas et de l'équipement de protection individuelle, en limitant le nombre de clients présents en même temps dans nos magasins, et en plaçant des marqueurs au sol et des affiches dans nos magasins pour promouvoir la distanciation physique », explique Michael Medline. « Nous remercions nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent et nous sommes fiers des efforts déployés chaque jour par nos 123 000 employés pour répondre aux besoins des Canadiens. Conscients des exigences importantes imposées à nos employés de première ligne et de nos centres de distribution dans tout le pays, nous avons également mis en œuvre notre Programme de primes pour nos héros.

Le 8 mars 2020, Empire a lancé son Programme de primes pour nos héros pour les employés de première ligne dans les magasins et les centres de distribution, augmentant leur salaire net pour les récompenser de leur travail héroïque au service des clients d'Empire. Empire a également créé un Fonds d'action communautaire pour soutenir les communautés locales là où elles en ont le plus besoin, en plus de son soutien aux banques alimentaires, aux programmes de repas et à d'autres programmes de bienfaisance clés partout au pays. Ces investissements, principalement le Programme de primes pour nos héros, combinés à des dépenses supplémentaires liées à la salubrité et à la désinfection, devraient résulter en une augmentation des frais de vente et d'administration estimée à 80 à 90 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2020, atténuant en partie l'effet positif de l'augmentation des ventes. À ceci s'ajoute l'augmentation en volume des coûts de main-d'œuvre, de distribution et autres dépenses.

Liquidité et allocation du capital

Le bilan d'Empire demeure solide et les flux de trésorerie disponibles sont importants. Empire a accès à des mécanismes de financement bancaire inutilisés d'une valeur approximative de 825 millions de dollars qui n'expirent pas avant 2023. De plus, les facilités de crédit non renouvelables d'environ 525 millions de dollars arrivent à échéance à la fin de l'année civile 2020, et l'Entreprise prévoit renouveler ces facilités avant leur échéance. L'Entreprise a achevé son offre publique initiale de rachat dans le cours normal des activités avec un objectif d'achat de 100 millions de dollars au troisième trimestre et n'a actuellement aucune intention d'acheter d'autres actions.

Le plan d'investissement de l'Entreprise pour l'exercice 2020 comprenait le réinvestissement dans son réseau de magasins, l'expansion de ses magasins d'escompte, le développement de nouveaux magasins Farm Boy et la construction d'installations de commerce électronique de calibre mondial dans la région du Grand Toronto. La direction s'attendait auparavant à ce que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à environ 600 millions de dollars. Toutefois, en raison de l'arrêt de la construction non essentielle dans certaines provinces, plusieurs projets immobiliers ont été temporairement interrompus et, par conséquent, les dépenses d'investissement d'Empire pour l'exercice 2020 sont actuellement estimées entre 550 et 575 millions de dollars.

Répercussions sur les initiatives stratégiques d'Empire

Dans le but de concentrer les ressources d'Empire là où elles sont le plus nécessaires à court terme, en l'occurrence pour servir les clients et assurer la sécurité des employés et des clients, Empire évalue les répercussions de cette pandémie sur ses plans immédiats, comme l'ouverture et la rénovation de magasins. La direction envisage actuellement le report de l'ouverture de certains magasins FreshCo et Farm Boy. En outre, les magasins qui pourraient avoir été fermés dans un avenir proche, pour permettre le début de la construction et la conversion en magasins FreshCo, resteront ouverts à moyen terme. La direction ne prévoit pas que ces retards auront un effet à long terme sur l'exécution de sa stratégie et continuera de surveiller ces décisions à mesure que la situation évolue.

En cette période d'incertitude, les Canadiens mettent à l'essai et adoptent le commerce électronique pour répondre à bon nombre de leurs besoins, y compris l'épicerie. Les activités de commerce électronique d'Empire au Québec par l'entremise d'IGA.net et en Colombie-Britannique par l'entremise de Thrifty Foods ont connu une augmentation importante des commandes en raison de cette pandémie. La part de l'épicerie en ligne augmente considérablement à l'échelle du pays, et la direction prévoit qu'elle restera probablement élevée à long terme, à mesure que les clients se sentiront plus à l'aise avec la livraison d'épicerie en ligne.

Le lancement de Voilà, le service de commande en ligne et de livraison d'épicerie révolutionnaire d'Empire, a été devancé pour répondre à la demande croissante des clients. L'équipe de direction de Voilà prévoit procéder aux premiers essais dans la région du Grand Toronto pendant la semaine du 26 avril 2020. Le déploiement graduel de Voilà dans la région commencera une fois les essais terminés et réussis. L'entrepôt de Voilà est automatisé grâce à la technologie de pointe d'Ocado.

Compte tenu de l'environnement actuel et de la priorité accordée par toute l'équipe d'Empire à l'approvisionnement des magasins et au service à la clientèle, la direction a décidé de reporter l'annonce de sa nouvelle stratégie triennale qui devaient avoir lieu en mai, ainsi que la conférence téléphonique avec les investisseurs relativement à cette annonce. Nous travaillons actuellement à réaliser des éléments clés de la stratégie, et plusieurs initiatives sont en cours. L'annonce et les communications connexes seront reportées à un moment approprié.

PRÉCISIONS SUR NOS EFFORTS AUPRÈS DE NOS EMPLOYÉS, NOS CLIENTS, NOS MAGASINS ET LA COMMUNAUTÉ

Au service des employés et clients des magasins et centres de distribution

La santé et la sécurité de nos clients et employés sont d'une importance capitale pour Empire. Nous avons donc mis en place de nombreuses mesures préventives, dont les suivantes :

Installation de panneaux en plexiglas aux caisses pour protéger nos employés et nos clients.

Mise à disposition d'équipement de protection individuelle pour les employés.

Réduction des heures d'ouverture afin d'avoir plus de temps pour la désinfection et le remplissage des tablettes.

Ajout de ressources supplémentaires de première ligne, ce qui permet aux caissiers de nettoyer les espaces communs encore plus souvent.

Instauration d'une heure de magasinage réservée aux aînés, dans la plupart des magasins, à l'ouverture, pour permettre aux personnes les plus vulnérables de faire leurs achats en toute sécurité.

Installation de marqueurs de distance au sol devant les caisses et dans les magasins afin de faciliter le respect d'une distance de deux mètres entre les clients.

Instauration d'un sens de circulation unique dans les allées pour assurer le respect de la distanciation physique.

Limitation du nombre de clients dans les magasins d'Empire selon un calcul tenant compte de la superficie en pieds carrés du magasin et du nombre de caisses ouvertes.

Rappel des directives mentionnant que les employés qui se sentent malades doivent rester à la maison.

De plus, Empire a lancé le Programme de primes pour nos héros, qui sera en vigueur temporairement dans l'ensemble de ses bannières et centres de distribution. Ce programme comprend les avantages suivants :

Nos employés reçoivent 50 $ de plus par semaine, peu importe le nombre d'heures travaillées.

Le taux horaire des employés sera majoré de 2 $ après 20 heures travaillées, en plus de la prime de 50 $ mentionnée ci-dessus.

L'augmentation de la demande en magasin et les absences accrues du personnel ont entraîné des besoins importants de main-d'œuvre. Sur le plan économique, Empire a encore une fois soutenu les communautés canadiennes en embauchant plus de 8 000 personnes au cours des six dernières semaines. Cela comprend l'embauche temporaire de personnel provenant d'industries connexes durement touchées par la pandémie, notamment la restauration et l'hôtellerie.

Au service des communautés

Par l'entremise de son réseau national de magasins, Empire met tout en œuvre pour aider les communautés locales de diverses façons, dont les suivantes :

Création de notre Fonds d'action communautaire afin que plus de 1 500 épiceries et pharmacies d'un océan à l'autre puissent répondre aux besoins urgents de leur communauté grâce à des dons. Nos magasins connaissent mieux que quiconque leurs communautés, et ce programme injectera d'emblée des millions de dollars dans les communautés.

Collaboration directe avec plus de 20 banques alimentaires, organismes provinciaux et municipalités de partout au pays pour contribuer à nourrir les familles canadiennes pendant cette période sans précédent.

Soutien personnalisé aux banques alimentaires et programmes de repas locaux, y compris du soutien financier, des dons de cartes-cadeaux et la distribution de milliers de paniers alimentaires et de caisses de produits alimentaires essentiels.

La famille Empire répond à des demandes de dons de partout au pays et continuera de faire tout en son pouvoir pour soutenir les communautés locales.

MISES À JOUR DE L'ENTREPRISE SUR LA COVID-19

Les activités de vente au détail de produits alimentaires d'Empire sont effectuées par l'entremise de Sobeys inc., une entreprise dont elle est propriétaire à part entière. Afin de connaître nos plus récentes mesures pour réagir à cette pandémie dans nos magasins et la communauté, veuillez visiter le www.corporate.sobeys.com/fr/coronavirus-fr/.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES PCGR

Le présent communiqué fait référence à des mesures et des indicateurs qui portent des noms semblables à ceux utilisés par d'autres sociétés cotées en bourse, mais qui n'y correspondent pas nécessairement (p. ex., ventes des magasins comparables). La société inclut ces mesures et indicateurs parce qu'elle estime que certains investisseurs s'en servent pour évaluer leur performance financière.

Pour une description complète des mesures et indicateurs autres que les PCGR utilisés par l'entreprise, veuillez consulter le rapport de gestion d'Empire pour le troisième trimestre qui se terminait le 1er février 2020.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Empire s'attend à ce que les ventes et les ventes des magasins comparables soient influencées par divers facteurs, y compris la durée de l'interruption des activités en raison de la COVID-19, l'incidence de la pandémie sur la santé canadienne, la capacité des restaurants et des entreprises du tourisme d'accueil de reprendre leurs activités, la demande plus ou moins élevée pour ces entreprises et restaurants lorsqu'ils rouvriront et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement;

Empire s'attend à ce qu'une grande partie des dépenses d'alimentation soit redirigée des restaurants et des entreprises du tourisme d'accueil vers les épiceries, ce qui pourrait être influencé par divers facteurs, y compris la durée de l'interruption des activités en raison de la COVID-19, l'incidence de la pandémie sur la santé canadienne, la capacité des restaurants et des entreprises du tourisme d'accueil de reprendre leurs activités, et la demande plus ou moins élevée pour ces entreprises et restaurants lorsqu'ils rouvriront;

Empire considère que sa capacité de maintenir une chaîne d'approvisionnement résiliente pourrait être affectée par la capacité des fournisseurs à protéger leur chaîne d'approvisionnement des répercussions de la pandémie et à fonctionner à plein rendement, ainsi que par la capacité d'Empire de s'assurer que ses centres de distribution sont pleinement opérationnels et, tout comme ses stocks, protégés des répercussions de la pandémie;

L'entreprise estime que sa capacité de contrôle des coûts pourrait être touchée par la fluctuation des taux de change, l'augmentation de la demande en produits essentiels pour les fournisseurs, la santé financière des fournisseurs et leur capacité à absorber des coûts supplémentaires;

L'entreprise s'attend à ce que les frais de vente et d'administration augmentent d'environ 80 à 90 millions de dollars en raison des investissements et des dépenses supplémentaires entourant la COVID-19, investissements qui pourraient être influencés par la durée de l'interruption des activités en raison de la COVID-19, l'incidence de la pandémie sur la santé canadienne et la possibilité de devoir prendre des mesures de sécurité supplémentaires;

L'entreprise prévoit renouveler ses facilités de crédit avant leur expiration, ce qui pourrait être affecté par la disponibilité du crédit sur le marché;

L'entreprise s'attend à retarder l'ouverture et la rénovation de magasins à court terme, ce qui pourrait avoir une incidence sur ses futurs résultats d'exploitation. L'ampleur de ces retards peut être influencée par la durée de l'interruption obligatoire des travaux de construction dans certaines provinces et l'incidence de la COVID-19 sur les échéances et les permis de construction et sur la main-d'œuvre disponible, pendant la crise et après que les travaux auront repris.

Empire révise ses attentes en matière de dépenses d'investissement en fonction de divers facteurs, dont la durée de l'interruption obligatoire des travaux de construction dans certaines provinces, l'incidence de la COVID-19 sur les échéances et les permis de construction, l'environnement économique, la santé et la sécurité des employés et les relations de travail. Plus précisément, les dépenses concernées sont l'expansion de FreshCo dans l'Ouest et de Farm Boy en Ontario , et, de façon connexe, les attentes de l'entreprise quant aux résultats d'exploitation et à la rentabilité dans l'avenir ainsi que le montant et le moment des dépenses, le nombre, l'emplacement, la faisabilité et le moment des constructions et des conversions de magasins, l'augmentation du personnel et l'incidence à long terme sur la réalisation de la stratégie de l'entreprise;

, et, de façon connexe, les attentes de l'entreprise quant aux résultats d'exploitation et à la rentabilité dans l'avenir ainsi que le montant et le moment des dépenses, le nombre, l'emplacement, la faisabilité et le moment des constructions et des conversions de magasins, l'augmentation du personnel et l'incidence à long terme sur la réalisation de la stratégie de l'entreprise; Les attentes d'Empire concernant le lancement de son service de commande en ligne et de livraison d'épicerie pourraient être touchées par la COVID-19, y compris celles entourant le succès de la période d'essai, le moment du lancement de ces activités, la réaction des clients quant au service et la performance de son partenaire d'affaires, Ocado Group PLC;

La capacité de l'entreprise à augmenter son personnel en magasin en raison de la demande plus élevée pourrait être affectée par la disponibilité de la main-d'œuvre sur le marché et l'incidence de la COVID-19 sur la main-d'œuvre.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,8 milliards de dollars et à des actifs d'environ 14,0 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes.

