Crise de l'approvisionnement en propane : Les producteurs de veaux à risque

LONGUEUIL, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ), à l'instar de l'Union des producteurs agricoles (UPA) et de La Coop fédérée, demandent que des actions immédiates soient entreprises par les gouvernements pour mettre rapidement un terme à la crise d'approvisionnement en propane qui touche les producteurs agricoles de la province. La pénurie de propane expose les producteurs de bovins de la province à de nombreux risques, tout particulièrement les éleveurs de veaux de grain et de veaux de lait.

La baisse des réserves de propane des producteurs compromet la santé et le bien-être de dizaines de milliers de veaux à travers la province. De plus, les nombreux problèmes de logistique associés à une telle situation pourraient occasionner des pertes financières importantes à plusieurs centaines d'entreprises familiales. Dans une très forte proportion, les bâtiments d'engraissement de veaux de grain et de veaux de lait sont chauffés à l'aide de systèmes nécessitant du gaz propane. Ces systèmes sont également essentiels à l'alimentation des animaux et au bon fonctionnement des étables. Rappelons que le Québec produit 75 % du volume canadien de viande de veau.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Forts de quelque 14 500 producteurs répartis à travers tout le Québec, les PBQ sont formés de 14 syndicats régionaux. Actuellement, la production bovine québécoise c'est : 10 100 entreprises agricoles, 617 300 veaux et bœufs commercialisés, une présence de la production dans toutes les régions du Québec, une valeur ajoutée de 515 M$ à l'économie québécoise.

