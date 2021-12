Cette collaboration avec trois des designers canadiens les plus courus rassemble le plaisir, la mode et l'art. Les designers Lesley Hampton , Andrew Coimbra et Marie-Ève Lecavalier se sont exprimés librement pour chacun créer un dessin audacieux et authentique en s'inspirant de la silhouette emblématique de la barre de crème glacée Magnum.

Cette collection s'inspire de l'expérience emblématique qu'on peut vivre en savourant une barre de crème glacée Magnum. La boîte des casse-têtes comprend un fermoir magnétique qui s'enclenche et qui rappelle le son d'une barre de crème glacée Magnum dans laquelle on mord à pleine dent. On trouve dans la boîte des étages de plaisir, soit un magnifique casse-tête de designer et une liste de lecture musicale soigneusement élaborée par chaque créateur pour ajouter une expérience auditive. Finalement, un chèque-cadeau à échanger contre une barre de crème glacée Magnum gratuite se trouve aussi dans la boîte pour accroître le plaisir pour tous les Canadiens à la maison.

« La collection de casse-têtes de designer est une expérience multisensorielle du début à la fin tout comme nos barres de crème glacée Magnum », a affirmé Chelsea Choy, chef du marketing, Crème glacée Magnum. « Du craquement signature de l'enrobage de riche chocolat belge jusqu'au goût onctueux de la sauce et de crème glacée veloutée, les couches de plaisir des barres Magnum sont uniques et nous sommes ravis d'avoir collaboré avec ces designers novateurs pour célébrer notre anniversaire d'une façon unique. »

Tous les casse-têtes sont faits au Canada et vendus exclusivement en ligne au Drake General Store et dans les magasins Drake Devonshire. Chaque casse-tête de 504 morceaux se vend 40 $ et tous les profits seront versés à un organisme communautaire choisi par le designer. Lesley Hampton a choisi The Native Arts Society, Andrew Coimbra a choisi The 519 et Marie-Ève Lecavalier a choisi le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM).

Pour de plus amples renseignements sur les casse-têtes offerts en édition limitée, visitez le www.drakegeneralstore.ca ou le https://www.magnumicecream.com/ca/fr/stories.html.

À propos de Magnum®

Lancée en 1989, Magnum® était la première barre de crème glacée haut de gamme pour une clientèle adulte. Aujourd'hui, la crème glacée Magnum® est une des plus importantes marques de crème glacée à travers le monde. Il se vend plus d'un milliard de barres de crème glacée Magnum par année à travers le monde. Cette barre de crème glacée qui fait sensation à l'échelle internationale est appréciée dans 43 pays et a commencé à être distribuée au Canada à l'échelle nationale en mai 2011. Cette barre de crème glacée qui fait sensation à l'échelle internationale est appréciée dans 43 pays et a commencé à être distribuée au Canada à l'échelle nationale en mai 2011.

Les barres de crème glacée Magnum sont une gâterie de crème glacée et de chocolat supérieure, car elles ne contiennent que les meilleurs ingrédients comme de la crème glacée aux gousses de vanille en plus d'être les seules barres de crème glacée faites avec du chocolat belge. Toutes les crèmes glacées Magnum, y compris les barres de crème glacée Magnum Doubles, les barres de crème glacée Magnum Classiques et les barres de crème glacée Magnum Minis, sont fabriquées avec soin avec du cacao de source durable provenant de fermes certifiées par la Rainforest Alliance.

MAGUM est une marque enregistrée utilisée sous licence par Unilever Canada, Toronto, Ontario M4W 3R2.

