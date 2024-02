GATINEAU, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Tout le monde devrait disposer d'un environnement propre, sain et durable. Pour la première fois, le gouvernement du Canada reconnaît que toute personne au pays a droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) modernisée.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada lance sa consultation publique sur l'élaboration d'un cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain en vertu de la LCPE. Le gouvernement mobilise également la population canadienne à l'égard de la justice environnementale et du racisme environnemental, afin de tenir compte du fait que certaines communautés sont touchées de manière disproportionnée par les risques environnementaux, tels que la pollution, les déchets toxiques, les sites d'enfouissement et les dépotoirs.

Ces initiatives exploreront divers aspects de l'équité environnementale, notamment :

une étude visant à examiner les liens entre la race, la situation socioéconomique et les risques environnementaux;

la détermination des mesures qui doivent être prises pour faire progresser la justice environnementale, et évaluer, prévenir et éliminer le racisme environnemental;

l'importance de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les besoins des générations futures.

Le public est invité à visiter la plateforme en ligne Promouvoir l'équité environnementale afin d'en découvrir plus sur le sujet et de prendre part à ces initiatives. Les commentaires sur le droit à un environnement sain seront acceptés jusqu'au 8 avril. Les commentaires reçus serviront de base à l'élaboration d'un cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui sera publié d'ici juin 2025, et à l'élaboration d'une stratégie nationale visant à évaluer, prévenir et combattre le racisme environnemental et à faire progresser la justice environnementale.

Citations

« La protection de l'environnement ne devrait pas changer en fonction de qui vous êtes ou de l'endroit où vous vivez; nous devons préserver la santé de toutes les communautés. Le processus décisionnel doit garantir l'égalité des chances pour tous et éviter la discrimination des groupes sous-représentés. Cette consultation nationale nous aidera à réfléchir sérieusement et collectivement à la justice environnementale et au racisme environnemental. Je suis heureux de progresser avec vous tous vers un environnement sain, propre et durable, pour le bien-être de la population canadienne et des générations futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les générations à venir bénéficieront grandement de l'élaboration d'un cadre définissant la façon dont le droit à un environnement sain pour tous les habitants du Canada sera pris en compte dans le cadre de la LCPE. Le lancement des consultations est une étape cruciale dans l'élaboration d'un cadre qui tient compte d'observations essentielles formulées par des personnes ayant des perspectives et des expériences diverses. Santé Canada se réjouit à l'idée de continuer à donner la priorité aux mesures visant à promouvoir un environnement sain. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Faits en bref

En ce qui concerne le droit à un environnement sain

Le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement pour un Canada en santé , a reçu la sanction royale le 13 juin 2023 : Il s'agit de la première série de modifications exhaustives apportées en plus de 20 ans à la LCPE, une des principales lois environnementales du Canada ; Le projet de loi renforce la manière dont les produits chimiques et d'autres substances sont évalués et gérés pour ainsi faire en sorte que nous disposions des meilleurs outils possibles pour protéger la santé des Canadiens et leur environnement.

, a reçu la sanction royale le 13 juin 2023 : Le gouvernement du Canada mobilisera les personnes intéressées, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants durant l'hiver et le printemps 2024, en vue de publier la version préliminaire du cadre de mise en œuvre à l'automne 2024.

mobilisera les personnes intéressées, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants durant l'hiver et le printemps 2024, en vue de publier la version préliminaire du cadre de mise en œuvre à l'automne 2024. La LCPE a également été mise à jour pour réitérer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En ce qui concerne la justice environnementale et le racisme environnemental

La plateforme en ligne Promouvoir l'équité environnementale permettra au gouvernement du Canada de mieux comprendre le racisme environnemental au pays et de recueillir les points de vue de personnes provenant de partout au pays et d'en savoir plus sur leurs expériences vécues de la question.

de mieux comprendre le racisme environnemental au pays et de recueillir les points de vue de personnes provenant de partout au pays et d'en savoir plus sur leurs expériences vécues de la question. Le 2 février 2022, le gouvernement du Canada a réitéré sa détermination à faire avancer la justice environnementale en appuyant le projet de loi C-226 émanant d'un député : Loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu'à s'y attaquer et à faire progresser la justice environnementale.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]