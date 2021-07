VAUGHAN, ON, le 7 juillet 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Thornhill ayant une déficience physique ou développementale auront accès à un plus grand nombre d'options de logement dans leur communauté.

Aujourd'hui, l'honorable Deb Schulte, ministre de Aînés, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a annoncé un investissement de plus de 17,9 millions de dollars auprès de la résidence Lou Fruitman Reena afin d'aider à construire de nouveaux logements pour plus de 130 adultes et aînés ayant des besoins variés, y compris ceux ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou encore des problèmes de santé mentale.

L'immeuble de six étages a été construit par Reena, un organisme sans but lucratif au service des personnes ayant une déficience intellectuelle depuis 1973.

Ce financement est versé dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui appuie la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre investissement de plus de 17 millions de dollars auprès de la résidence Lou Fruitman Reena à Thornhill a permis de construire de nouveaux logements pour ceux qui en ont le plus besoin, y compris les personnes handicapées. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde, y compris les personnes handicapées, mérite d'avoir un chez-soi abordable. L'investissement dans le logement que nous avons annoncé aujourd'hui aidera les personnes handicapées de Thornhill, un groupe prioritaire de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. Notre gouvernement est fier d'aider ceux qui nécessitent un soutien pour vivre de façon autonome et accroître leur sécurité financière. » - L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« La Stratégie nationale sur le logement a donné une voix aux personnes ayant une déficience intellectuelle en veillant à ce qu'au moins 2 400 logements avec services de soutien soient mis à la disposition de cette population la plus vulnérable. Reena a été heureuse de travailler avec le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL et du Fonds de co-investissement, pour veiller à ce que leurs besoins uniques en matière de logement soient satisfaits. » - Bryan Keshen, PDG, Reena

La résidence Lou Fruitman Reena , située au 919, avenue Clark Ouest, abritera 136 personnes dans des logements allant de studios à 4 chambres.

, située au 919, avenue Clark Ouest, abritera 136 personnes dans des logements allant de studios à 4 chambres. Les premiers résidents déménageront en juillet 2021.

La résidence Lou Fruitman Reena comprendra également 18 logements conçus pour répondre aux besoins de personnes ayant des besoins complexes en matière de santé, y compris des logements avec glissières de plafond intégrées, des cuisines spécialisées, des toilettes, des ouvre-portes et plus encore.

comprendra également 18 logements conçus pour répondre aux besoins de personnes ayant des besoins complexes en matière de santé, y compris des logements avec glissières de plafond intégrées, des cuisines spécialisées, des toilettes, des ouvre-portes et plus encore. L'étage inférieur et une partie du rez-de-chaussée seront occupés par des bureaux, des espaces de service, des aires communes et des espaces de commidité.

Les locataires auront accès à du soutien 24 heures sur 24 et feront partie de la communauté de Vaughan . Ils profiteront des loisirs, de l'emploi, de la vie communautaire et de l'engagement spirituel de leur choix.

. Ils profiteront des loisirs, de l'emploi, de la vie communautaire et de l'engagement spirituel de leur choix. Reena gère plus de 30 propriétés abordables en Ontario qui desservent plus de 1 000 personnes ayant une déficience intellectuelle.

qui desservent plus de 1 000 personnes ayant une déficience intellectuelle. La résidence Lou Fruitman Reena aidera à réduire les temps d'attente pour un logement abordable pour les personnes ayant des besoins variés.

aidera à réduire les temps d'attente pour un logement abordable pour les personnes ayant des besoins variés. La Stratégie nationale sur le logement a pour objectif de créer 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes handicapées, avec l'aide de groupes comme Reena.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 propose d'affecter, en 2021 - 2022 et en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi.

