MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ -

CRÉER DES PONTS - édition 2022

CRÉER DES PONTS est de retour et accueille des créateurs et créatrices multidisciplinaires dans des locaux commerciaux vacants du centre-ville de Montréal ! (Groupe CNW/Art Souterrain)

CRÉER DES PONTS est de retour pour une deuxième édition très attendue après l'immense succès rencontré l'année dernière par cette initiative menée en partenariat avec la Ville de Montréal.

LE CONCEPT

CRÉER DES PONTS s'inscrit dans une volonté renouvelée de soutenir les créateur.trice.s émergent.e.s venant de toutes disciplines en leur offrant, durant 3 mois, un espace de création ouvert aux publics dans des commerces vacants du centre-ville.

Né durant la pandémie, ce concept répond aujourd'hui encore à un besoin de soutien aux jeunes créateur.trice.s - d'autant plus fort en cette période d'inflation - en leur donnant l'occasion de concrétiser des projets artistiques, d'en assurer la diffusion et d'encourager leur intégration dans le monde des arts montréalais. Il répond également à un besoin de revitalisation des artères commerciales du centre-ville.

L'ÉDITION 2022

L'édition de cette année a été repensée pour s'adapter aux enjeux actuels du secteur immobilier montréalais. Contrairement à l'édition précédente et afin de répondre aux besoins d'occupation ponctuels des propriétaires de locaux vacants, une dizaine d'espaces de créations ont ouvert progressivement durant l'été et se poursuivront jusqu'à la fin de l'automne. Chaque espace accueille un.e à deux créateurs ou créatrices.

Ces espaces de création in vivo sont ouverts aux publics quatre jours par semaine, dont tous les mercredis et samedis, de 12h à 17h et sont répertoriés sur la carte du parcours . Ils s'accompagnent d'activités innovantes animées par les créateur.trice.s, dont la programmation est à suivre sur le site internet de CRÉER DES PONTS .

LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION

L'édition de 2022 est marquée par de nombreuses nouveautés, rendues possibles grâce au soutien et à la confiance renouvelés cette année par la Ville de Montréal.

Des commerces avec pignon sur rue et faciles d'accès

Des créateur.trice.s venant de toutes les disciplines

Des espaces créatifs 100% numériques

Des vitrines aménagées

Des moments de rencontres interdisciplinaires

LES ACTIVITÉS

Cette année, deux volets distincts d'activités ont été mis en place, dont un exclusivement dédié aux créateur.trice.s. :

Ce premier volet présente des occasions de rencontre et d'échange interdisciplinaires entre les créateurs et créatrices du projet, favorisant ainsi le partage de connaissances et l'impulsion de nouveaux projets collaboratifs.





L'autre volet est tourné vers la communauté, et propose une programmation d'activités multidisciplinaires et accessibles à tous.tes, directement animées par les créateurs et créatrices du projet, dans leurs espaces.

Les publics sont invités à s'inscrire aux activités organisées dans le cadre de CRÉER DES PONTS.

CRÉER DES PONTS marque la concrétisation d'une collaboration dynamique entre le milieu de l'art et le secteur immobilier québécois. Il représente pour Frédéric Loury, fondateur et directeur général d'Art Souterrain : « une nouvelle occasion d'être sensibilisé.e.s à différentes disciplines artistiques et de rendre accessible aux communautés locales et aux touristes l'effervescence créative de Montréal ! »

« La Ville de Montréal soutient la créativité montréalaise, ajoute Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est pourquoi elle est très heureuse de s'associer à Art Souterrain dans le cadre de CRÉER DES PONTS. Cette initiative favorisera la vitalité du centre-ville, un secteur-clé pour la métropole, et offrira aux créateur.trice.s une vitrine accessible, de la formation et du maillage, ainsi qu'un accès renouvelé à la culture aux citoyens. Les projets comme celui-ci témoignent de l'innovation et de la collaboration dont fait constamment preuve l'écosystème économique et créatif montréalais. »

www.artsouterrain.com

ART SOUTERRAIN

Art Souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009 par Frédéric Loury, dont le mandat est de rendre l'art visuel accessible à un large public en le sortant des lieux d'expositions traditionnels, notamment par l'organisation d'un festival annuel unique en Amérique du Nord qui met en valeur le patrimoine architectural de la ville souterraine de Montréal.

Art Souterrain apporte également son expertise à diverses entreprises et organismes culturels pour la mise en place d'expositions et la présentation d'œuvres dans des espaces publics ou lieux atypiques ou autres services connexes.

Nous reconnaissons que CRÉER DES PONTS se déroule en territoire non cédé qui a été un lieu de vie, de rencontre et de rassemblement de différentes nations autochtones.

NOS PARTENAIRES

La Ville de Montréal

Conseil des arts du Canada

Caisse de la Culture

Concordia Faculty of Fine Arts

Art Volt

Fondation Bombardier

Des visites presse personnalisées peuvent être organisées au besoin.

SOURCE Art Souterrain

Renseignements: Pour toute question : [email protected]