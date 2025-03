MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Alors que la guerre économique entre les États-Unis et le Canada s'intensifie avec une hausse des tarifs douaniers américains, Solutions Will, pionnière québécoise des crédits carbone canadiens, appelle les entreprises canadiennes à choisir l'achat local pour leurs crédits carbone. Cette initiative vise à réduire les sommes considérables dépensées annuellement aux États-Unis sur le marché volontaire du carbone.

Faire un appel fort à l'achat local !

Les récentes tensions commerciales rappellent l'importance stratégique de soutenir l'économie canadienne. La dépendance étrangère ne se limite pas aux produits manufacturés, mais touche aussi le marché des crédits carbone, essentiel à la transition écologique. Chaque année, une large part des crédits carbone achetés par des entreprises canadiennes sur le marché volontaire provient des États-Unis.

« Acheter des crédits carbone américains, c'est envoyer des millions de dollars canadiens par an hors de nos frontières. Ces sommes pourraient plutôt contribuer à financer des projets écologiques locaux, soutenir nos PME et renforcer notre autonomie économique et environnementale », déclare Martin Clermont, président de Solutions Will.

Solutions Will : Un acteur clé du marché volontaire et des crédits carbone locaux

Depuis 2007, Solutions Will développe des projets de réduction de GES ancrés au Canada, permettant aux entreprises d'acquérir des crédits carbone vérifiés et certifiés localement sur le marché volontaire du carbone. La Communauté Durable de Solutions Will regroupe différentes PME, OBNL et collectivités engagées dans la décarbonation concrète du territoire canadien.

L'entreprise propose aux acheteurs de crédits carbone de rejoindre un mouvement d'achat local, favorisant la résilience économique canadienne et maximisant l'impact environnemental. En choisissant des crédits carbone canadiens, produits localement, les entreprises participent à un cercle vertueux où chaque dollar investi soutient directement des initiatives écologiques locales.

Un enjeu économique et environnemental majeur

« Il est temps de changer nos habitudes d'achat et de réaliser que chaque dollar investi localement crée de l'impact ici, chez nous, au Canada. En investissant dans des crédits carbone locaux, nous soutenons l'innovation, l'emploi et la décarbonation de notre économie », ajoute Martin Clermont.

En cette période de tensions économiques, Solutions Will invite toutes les entreprises, OBNL, investisseurs et décideurs canadiens à évaluer l'impact économique et environnemental de leurs décisions d'achat. Acheter localement, c'est non seulement une question de soutien à l'économie canadienne, mais aussi un choix stratégique pour la résilience collective. Acheter, c'est voter.

À propos de Solutions Will

Solutions Will est un expert en crédit carbone sur le marché volontaire du carbone. Avec son modèle d'affaires unique au monde de la « Communauté Durable », l'entreprise se spécialise dans l'agglomération des réductions d'émission de GES des petits émetteurs pour offrir des crédits locaux, vérifiés et communautaires aux entreprises et individus visant la carboneutralité et le net zéro 2030/2050.

