Créativité numérique - Soutien financier à huit organismes culturels

MONTRÉAL, le 17 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec, accorde 383 405 $ à 8 organismes culturels dans le cadre du programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique. Ce programme permet la mise en place de nouveaux modèles collaboratifs et le développement de ponts et d'alliances entre l'art, l'industrie et le savoir autour d'enjeux communs.

Les organismes culturels sélectionnés sont amenés à travailler en collaboration avec les entreprises du secteur de la créativité numérique et du milieu de la recherche. Ceci permettra l'émergence de nouveaux modèles de collaboration, d'affaires, de production, de diffusion ou d'exportation, en phase avec les réalités numériques actuelles. En suscitant l'innovation entre les divers acteurs du secteur culturel numérique, nous assistons à la diversification de leur modèle d'affaires, ce qui permet notamment à la population de bénéficier d'une offre culturelle enrichie et autrement accessible.

« Nous poursuivons deux objectifs avec ce soutien financier. Le premier est de consolider la position de Montréal comme capitale mondiale de la créativité numérique. Pour cela, nous nous appuyons sur l'expertise et l'esprit d'innovation des acteurs de ce milieu très dynamique. Le deuxième, particulièrement important dans le contexte actuel de la pandémie, est de soutenir sans relâche le milieu culturel, les artistes et artisans, en leur permettant de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration et d'échanges innovants et résilients. En leur offrant une occasion de s'approprier les outils numériques, nous offrons aux projets culturels soutenus dans le cadre de ce programme la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de participer à un écosystème en construction. Nous sommes fiers de soutenir ces huit projets remarquables de créativité qui feront rayonner notre métropole culturelle à l'échelle nationale et internationale », a expliqué Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture.

« Nos sociétés sont plus que jamais tournées vers le numérique et le milieu culturel québécois doit être en mesure de tirer profit de ses outils innovants. Notre métropole regorge d'organisations, de travailleurs culturels et d'artistes prêts à explorer de nouvelles façons de faire pour déployer différemment leur art ou développer de nouveaux marchés. Je suis donc heureuse d'annoncer que le gouvernement du Québec soutient les huit organismes sélectionnés dans le cadre de l'Entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montréal. Le numérique étant l'une des clés de la relance économique du milieu culturel, je suis persuadée que ces initiatives collaboratives sauront en inspirer plusieurs autres », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Les huit organismes et projets sélectionnés sont :

Magnéto - PHARE : Preuve de concept d'un nouveau modèle d'affaires culture X balado

Centre de production et d'exposition Eastern Bloc - tExtilEs : Explorations hybrides numériques & textile

Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec (ELEKTRA/BIAN) - ESPACE/ESCAPE

Wapikoni mobile - Soutenir le développement des talents autochtones... autrement!

MUTEK - Laboratoire de réalité augmentée/mixte

Phi Muse - Ciel à outrances

Maison de la poésie - Installation ludo-poétique interactive

Festival interculturel du conte de Montréal - La Tentakonte

Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Les résultats obtenus et les apprentissages réalisés feront l'objet d'une présentation publique.

Pour en savoir plus : Programme de soutien financier 2020-2021 Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en créativité numérique Service de la culture

