Création du titre d'emploi de psychothérapeute - Gain de l'APTS pour l'accessibilité aux services en santé mentale

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se réjouit de l'aboutissement d'un important dossier : la reconnaissance officielle du titre d'emploi de psychothérapeute dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Ce gain syndical marque une avancée significative pour l'accessibilité aux services en santé mentale.

Grâce aux représentations soutenues de l'APTS, notamment par le dépôt de demandes de création de titres d'emploi auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les personnes conseillères d'orientation, criminologues, ergothérapeutes, psychoéducatrices et travailleuses sociales pourront bientôt exercer à titre de psychothérapeutes dans un cadre reconnu.

Outre cette avancée pour les services en santé mentale, l'APTS a obtenu la création du titre d'emploi de conseiller•ère en milieu pédiatrique afin de mieux reconnaître des services spécialisés offerts aux enfants recevant des soins dans le RSSS.

« Ces gains sont le fruit d'un travail rigoureux, mené avec nos membres et nos équipes spécialisées en équité salariale et en évaluation des emplois. Ils permettront de mieux valoriser l'expertise de nos professionnel•le•s et de réduire les listes d'attente pour les services en santé mentale, ainsi que de mieux prendre soin des enfants dans nos établissements publics », souligne Robert Comeau, président de l'APTS.

Ces victoires s'inscrivent dans une démarche plus vaste de l'APTS, pour faire reconnaître pleinement l'expertise de ses membres et leur rôle essentiel dans l'amélioration des soins et services offerts à la population québécoise.

À propos de l'APTS



L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

