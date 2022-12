Création de NV Gotion en Thaïlande au moment où l'entreprise prévoit de mettre sur pied une base d'exportation de batteries dans les pays de l'ANASE

HEFEI, Chine, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Le 15 décembre, Gotion High-tech a signé un accord de coopération avec Nuovo Plus, une entreprise de PTT Group établie en Thaïlande, pour créer une coentreprise appelée NV Gotion Co., LTD (à déterminer, « NV Gotion » pour faire court). Le partenariat met l'accent sur la conception, le développement, la fabrication, la vente et l'exportation de modules et de bloc de batteries et vise à explorer le nouveau marché de l'énergie de l'ANASE et à bâtir une base d'exportation de batteries au sein de l'ANASE. PTT Group est la plus grande société publique des secteurs de la pétrochimie et de l'énergie en Thaïlande. Le partenariat aidera la Thaïlande à atteindre l'électrification complète et l'objectif de carboneutralité d'ici 2065.

L’endroit où a eu lieu la cérémonie de signature en ligne (PRNewsfoto/Gotion High-Tech)

Ce jour-là, les deux parties ont signé l'accord par vidéoconférence au cours de la matinée. Buranin Rattanasombat, directeur des nouvelles affaires et de l'infrastructure de PTT Group et président du conseil d'administration de Nuovo Plus, et Li Zhen, président de Gotion High-tech, ont participé à la réunion et à la cérémonie.

Selon l'accord, Gotion Singapore PTE. Ltd. de Gotion High-tech a conclu une entente de coopération stratégique avec Nuovo Plus Co., LTD, une entreprise de PTT Group basée en Thaïlande, et prévoit d'établir Thailand NV Gotion Co., Ltd. («NV Gotion») dans le Corridor économique de l'Est (CEE) de la Thaïlande. Le champ d'activité de la coentreprise comprend la conception, le développement, la validation et la fabrication de modules et de blocs de batterie, ainsi que de systèmes de gestion de batterie pour un large éventail de véhicules et de systèmes de stockage d'énergie. NV Gotion prévoit de construire une chaîne de production de batteries d'alimentation au lithium-ion au sein du CEE. La première phase de la chaîne de production devrait être mise en production et fournir des produits de batteries de haute qualité sur le marché d'ici au quatrième trimestre de 2023. NV Gotion explorera activement de nouveaux marchés de l'énergie parmi les États membres de l'ANASE tout en effectuant la production locale de batteries et en favorisant le développement du marché en Thaïlande. L'entreprise est déterminée à mettre en place la base d'exportation de batteries dans l'ANASE.

À propos de Gotion High-tech

Gotion High-tech est un chef de file mondial en matière de solutions d'énergie nouvelle. L'entreprise met l'accent sur la recherche et le développement, la production et la vente de batteries au lithium-ion pour véhicules électriques et de batteries pour système de stockage de l'énergie, et se classe parmi les plus efficaces en Chine et sur le marché mondial sur le plan de la puissance globale. Gotion High-tech exploite actuellement plus de 14 bases de production de batteries à très grande échelle partout dans le monde. Et grâce à ses 5 installations de fabrication de composants de batterie, son activité couvre également l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des batteries, d'amont en aval, notamment le recyclage des batteries.

