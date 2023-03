Création de mini-hôpitaux privés - Québec fait un pas de plus vers la réalisation de son engagement

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et son adjoint parlementaire, Youri Chassin, sont heureux d'annoncer la publication des appels d'intérêt pour les projets de deux mini-hôpitaux, marquant une étape significative afin d'améliorer l'accessibilité aux services de première ligne.

La création de deux mini-hôpitaux privés, l'un dans le secteur de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et l'autre dans la région de la Capitale-Nationale, fait partie de la vision du gouvernement du Québec afin d'améliorer l'accès aux soins dans ces secteurs. L'accessibilité constitue d'ailleurs l'un des éléments phares du Plan santé. Les mini-hôpitaux constituent l'une des solutions mises de l'avant afin d'offrir des services médicaux, infirmiers et professionnels permettant d'alléger la pression sur le réseau de la santé.

Les services proposés à la population seront complémentaires à l'offre de service existante sur les territoires visés. Il est notamment souhaité que les mini-hôpitaux offrent chacun une clinique de consultation externe : en gériatrie pour celui de Montréal, et en pédiatrie pour celui de la région de la Capitale-Nationale.

Citations :

« Je suis heureux de voir ce grand projet franchir une première étape officielle. On veut assurer l'accès à des services de première ligne de qualité et entièrement gratuits pour la population. Maintenant, nous demeurons ouverts aux différentes propositions qui s'inscrivent dans la vision de notre gouvernement d'améliorer l'accessibilité aux soins pour la population. Ce que l'on souhaite, c'est de compléter l'offre de services déjà existante pour les deux régions ciblées, et de réduire la pression sur les installations actuelles. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Mon mandat consiste à réaliser cet engagement en pensant constamment à une meilleure prise en charge des patients. Je suis persuadé qu'on gagne à s'ouvrir sur de nouvelles solutions, à sortir des sentis battus. Puisque ce concept est inédit au Québec, on procède à un appel d'intérêt afin d'identifier des conditions de réussite. On doit concilier l'efficacité et l'innovation avec l'universalité et la gratuité. Je suivrai de près chaque étape en cherchant cet équilibre.

Youri Chassin, adjoint parlementaire du ministre de la Santé

Faits saillants :

Notons que, dans le cadre de ce projet, les soins et les services demeureront gratuits pour les patients et couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

Les deux appels d'intérêt publiés dans le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) ont pour objectif de préciser les conditions générales, le concept clinique et les modalités du projet. Ainsi, on invite les partenaires potentiels à manifester leur intérêt.

Les partenaires intéressés pourront obtenir des données complémentaires à ce qui est présenté dans les avis d'intérêt lors de rencontres organisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039