L'ensemble comprend deux bâtiments : le Templemont Care Centre, un immeuble de 70 logements abordables avec services de soutien pour aînés et autres personnes ayant des besoins particuliers en matière de logement, ainsi que la Templemont Place, un immeuble de 50 logements abordables pour aînés à faible revenu.

Templemont Care Centre et Templemont Place sont situés au 9, Templemont Circle, à Calgary. L'ensemble est aménagé par la Trinity Place Foundation of Alberta, qui en assurera l'exploitation. La Trinity Place Foundation of Alberta est un organisme sans but lucratif de longue date et de bonne réputation qui a été désigné organisme de gestion des logements pour la province de l'Alberta. Les deux bâtiments sont construits en même temps et seront reliés par les fondations et un garage souterrain.

L'ensemble reçoit un soutien par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Par l'entremise du Housing Incentive Program (HIP), la ville de Calgary a fourni un total de 354 000 $ à ce projet sous forme de subventions de pré-aménagement et de rabais sur les frais d'aménagement. Dans le cadre de l'engagement de la ville à permettre aux fournisseurs de logements non commerciaux de créer de nouveaux logements, le HIP fournit un soutien initial aux projets de logements abordables et compense les coûts des permis et des frais municipaux.

« Les personnes âgées ont grandement contribué à notre pays et continuent à faire leur part en restant chez elles. Nous devons nous assurer qu'elles restent en sécurité et en bonne santé, maintenant plus que jamais. C'est pourquoi le financement de Templemont Care Cente et Templemont Place pour soutenir les aînés de Calgary est une priorité pour notre gouvernement - voici le Fonds national de co-investissement dans le logement en action. Voilà un bon exemple du Fonds national de co-investissement pour le logement en action. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Un logement sûr, abordable et fiable est un besoin fondamental pour tout le monde, et pour nos aînés en particulier. La Ville trouvera toujours des moyens d'élargir ses partenariats avec le gouvernement fédéral pour y parvenir, et je suis enthousiasmé par le potentiel de cet investissement. Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans l'ensemble de notre secteur du logement abordable, et des annonces comme celle-ci contribuent à donner un élan à nos efforts pour atteindre nos objectifs. » - Naheed Nenshi, maire de Calgary

« La dernière année a montré très clairement à quel point il est important d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Nous tenons à remercier la SCHL de s'être jointe au partenariat formé par la Trinity Place Foundation of Alberta, le gouvernement de l'Alberta, les donateurs de la campagne RESOLVE et la Ville de Calgary pour créer 120 logements afin de maintenir la qualité de vie de nos locataires à mesure qu'ils vieillissent. Ces 50 logements abordables pour personnes autonomes et ces 70 logements avec services de soutien sont très attendus dans le quartier Temple de Calgary. Nous avons hâte de vous souhaiter la bienvenue chez vous cet automne. » - Susan Mullie, présidente du conseil d'administration, Trinity Place Foundation of Alberta

"Je suis très fier du rôle de catalyseur que la campagne RESOLVE a joué dans la construction de ces deux bâtiments. C'est l'exemple parfait de la collaboration entre le gouvernement, la communauté et la philanthropie pour aider les Calgariens vulnérables" - Alan Norris, président de la campagne RESOLVE

Le gouvernement du Canada reconnaît que le Templemont Care Centre et la Templemont Place sont situés sur les territoires traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des Nations Îyâxe Nakoda et de la Nation métisse (région 3), et de tous ceux qui vivent dans la région du Traité n o 7 du sud de l' Alberta .

reconnaît que le Templemont Care Centre et la Templemont Place sont situés sur les territoires traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des Nations Îyâxe Nakoda et de la Nation métisse (région 3), et de tous ceux qui vivent dans la région du Traité n 7 du sud de l' . Globalement, l'ensemble cadre parfaitement avec les priorités et les objectifs du FNCIL, notamment les suivants :

Conception sans obstacles et 70 % ou plus de logements accessibles.



Conception du bâtiment qui a été modélisée pour atteindre une réduction de 28,4 % de la consommation d'énergie et de 41,9 % des émissions de gaz à effet de serre.



Logements locatifs abordables dont tous les logements seront loués à un loyer inférieur à 80 % du loyer médian du marché de la région.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

