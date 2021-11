Création de la marque Somme Toute - Le Devoir

Les éditions Somme toute et le quotidien de référence Le Devoir tissent un partenariat pour publier des nouvelles collections inédites mettant en valeur les auteurs et les archives du Devoir

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le talent des journalistes et la richesse des contenus du Devoir trouveront une nouvelle vitrine grâce à un partenariat privilégié entre le quotidien et les Éditions Somme Toute.

La marque Somme Toute - Le Devoir regroupera des ouvrages de vulgarisation, des bilans politiques et sociaux sur les enjeux de l'heure, mais aussi des retours sur le passé ainsi que des réflexions allant d'hier à aujourd'hui pour mieux comprendre les défis auxquels nous aurons à faire face demain.

Brian Myles, directeur du Devoir, souligne : « Cette nouvelle aventure dans le monde du livre s'inscrit dans le prolongement de la mission du Devoir pour témoigner de la vitalité de la société québécoise. C'est un espace de plus pour informer et débattre, pour comprendre le monde qui nous entoure et pour témoigner du choc des idées et des opinions. Le format du livre, plus étoffé et moins éphémère que celui d'un quotidien, est une vitrine de plus pour mettre en valeur le talent de nos journalistes et de nos collaborateurs ainsi que la richesse offerte par plus de 110 ans d'archives ».

Déjà éditeur de plusieurs ouvrages écrits par des membres de la rédaction du Devoir, Serge Théroux, président des Éditions Somme Toute, ajoute : « Les journalistes de la presse écrite sont des spécialistes de l'information, bien sûr. Mais ce sont aussi des auteurs. Que ce soit avec des contenus originaux sur la société québécoise et son histoire, ou en tirant les enseignements et les perspectives offertes par les archives, nous proposerons aux lecteurs des livres passionnants sur notre monde ».

Les projets d'écriture proposés par des auteurs du Devoir trouveront naturellement un soutien et un accompagnement dans le cadre de ce partenariat. La richesse des archives permettra la publication d'ouvrages croisant l'histoire et les grands enjeux de notre société. Somme Toute et Le Devoir prévoient la publication d'une dizaine de titres pour 2022.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, et sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant n'appartenant à aucun groupe.

À propos des Éditions Somme Toute

Les éditions Somme Toute concentrent leurs activités éditoriales sur la publication d'œuvres offrant différents points de vue sur notre société, des livres sur la création et sur l'histoire culturelle du Québec.

