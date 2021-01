QUÉBEC, le 22 janv. 2021 /CNW/ - En collaboration, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers d'annoncer la conclusion d'une entente concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) entre la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Dans le cadre de cette entente, un investissement fédéral de près de 116 millions de dollars appuiera la réalisation rapide de 54 projets au Québec, pour un total de 1201 unités (voir annexe). De plus, sous le volet des grandes villes de l'ICRL, 7,1 millions de dollars investis par le gouvernement fédéral aideront à réaliser deux projets mis de l'avant par la Ville de Québec, ce qui représente 27 unités de logement.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Ahmed Hussen, le lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, le président du Conseil du Trésor et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en présence du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Rappelons qu'hier, le gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a aussi annoncé qu'un investissement fédéral de 56,8 millions de dollars sera octroyé à la Ville de Montréal pour la réalisation de 12 projets d'habitation représentant 263 unités de logement.

Quant au gouvernement du Québec, il s'engage à financer le supplément au loyer, pour certains projets, ce qui permettra aux locataires admissibles de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Le coût total de ces investissements est estimé à 131,5 millions de dollars sur une période de 20 ans.

La crise de la COVID-19 nous a rappelé que la disponibilité de logements abordables est essentielle à la santé et au bien-être des ménages vulnérables. En effet, de nombreuses villes et municipalités sont confrontées aux impacts dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et aux besoins en matière de logement. C'est dans cette optique que les projets d'habitation financés seront destinés aux clientèles les plus vulnérables.

« Chaque Québécois mérite un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement par notre gouvernement et notre collaboration avec nos partenaires, comme la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, contribueront énormément à aider les personnes et les familles vulnérables qui en ont le plus besoin, car ils permettront de leur fournir rapidement 1228 unités de logement abordables neuves. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La pandémie est particulièrement difficile pour les plus vulnérables et les personnes en situation d'itinérance. Grâce à la collaboration entre les gouvernements du Canada et du Québec, Québec recevra 7,1 millions de dollars et la province recevra 115,9 millions de dollars pour rapidement créer des logements abordables. Cet investissement fédéral est un sérieux coup de pouce aux Québécois et aux Québécoises qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« Comme c'est toujours le cas en temps de crise, les impacts socioéconomiques de la pandémie actuelle sont particulièrement lourds pour celles et ceux qui étaient déjà plus vulnérables au sein de notre société. Collectivement, nous avons donc le devoir de leur venir en aide et c'est pour cela que nous annonçons aujourd'hui un investissement fédéral de 7,1 millions de dollars au bénéfice de la basse-ville de Québec. Ces sommes seront déployées dans deux projets pour combler rapidement des besoins en matière de logement pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale de même que pour les jeunes adultes en situation d'itinérance. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les villes de Québec et Montréal, mais également pour nos régions. Je suis fière d'être parvenue à un accord qui est bénéfique pour tout le Québec. Au total, ce sont 1491 logements qui pourront être habités d'ici le printemps 2022. Le gouvernement du Québec s'engage à soutenir, pour certains projets, les locataires admissibles, pour les 20 prochaines années, grâce au programme supplément au loyer. Ça représente plus de 131,5 M$. L'habitation est une priorité pour nous, les retards du passé font encore échos, mais nos efforts depuis 2018 et une collaboration comme celle-ci nous permettent de construire rapidement des logements abordables pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Depuis le 1er octobre 2018, c'est d'ailleurs plus de 5000 logements abordables qui sont habités ou en voie de l'être, grâce à notre gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis que l'accord survenu entre nos deux ordres de gouvernement puisse permettre la réalisation rapide de 62 nouvelles unités de logement dans notre capitale nationale. Grâce à cet investissement, nous pourrons mieux servir nos aînés, nos citoyennes et nos citoyens vivant avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance, ainsi que nos jeunes adultes présentant des besoins particuliers en habitation. Je salue les efforts de tous pour y parvenir ! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« En octobre dernier, la Ville de Québec adoptait la nouvelle Vision de l'habitation 2020-2030 qui vise notamment le développement de logements sociaux et abordables. La subvention de 7 146 385 $ octroyée par la SCHL est un levier important dans l'atteinte de cet objectif, car elle permettra de créer, d'ici les 12 prochains mois, 27 nouveaux logements destinés aux clientèles vulnérables. Je remercie les partenaires fédéraux, provinciaux et locaux qui rendent possible la réalisation rapide de ces unités qui offriront une stabilité résidentielle aux ménages à faible revenu. »

Régis Labeaume, maire de Québec

179,8 M$ sont investis par l'entremise de l'ICRL pour la réalisation de 68 projets à travers le Québec. Cela représente 1 491 nouvelles unités de logement qui seront disponibles au 1 er avril 2022.

avril 2022. Les projets recevant des investissements sous l'ICRL s'adresseront notamment à des clientèles ayant des besoins particuliers en habitation. Ils seront entre autres destinés à des :

femmes et à des enfants victimes de violence conjugale ou familiale;



personnes aînées;



populations autochtones;



personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie;



personnes itinérantes ou à risque de le devenir;



personnes handicapées,.

Une somme d'un milliard de dollars sera investie dans le cadre de l'ICRL pour la création de 3 000 nouveaux logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement.

afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement. Les projets seront majoritairement financés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal financés par le gouvernement du Québec.

Volet des projets Nom du projet Région administrative Municipalité Nombre d'unités Contribution ICRL Maison Martin Bradley - Phase II Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda 25 2 502 438 $ Les Habitations Tournesols au Soleil Abitibi-Témiscamingue Malartic 19 1 701 484 $ Résidences populaires Québec - Pointe-de-Sainte-Foy - Phase II Capitale-Nationale Québec 35 2 708 439 $ Gîte St-Isidore - Phase II Chaudière-Appalaches Saint-Isidore 21 2 158 253 $ La Résidence du Verger inc. Chaudière-Appalaches Saint-Elzéar 25 3 919 265 $ Les Habitations Au Fil du Fleuve - Phase II Chaudière-Appalaches L'Islet 12 1 005 456 $ Maison Arc-en-ciel - Phase II Chaudière-Appalaches Montmagny 18 1 492 751 $ La Rive II Chaudière-Appalaches Thetford Mines 16 1 383 073 $ Projet pour familles autochtones étudiant à Sept-Îles Côte-Nord Sept-Îles 32 5 396 616 $ L'Oasis des lacs, Coopérative de solidarité Estrie Saint-Denis-de-Brompton 20 2 026 041 $ Moulin des Cèdres - Phase II Estrie Weedon 26 2 455 395 $ Logements Handi-Cité Estrie Sherbrooke 23 2 093 320 $ Lavigerie II - 2017 Estrie Sherbrooke 12 768 288 $ Les Habitations Port-Daniel-Gascons Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Port-Daniel-Gascons 24 3 906 224 $ Habitations des Aînés de Chandler Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chandler 30 2 275 082 $ AID'ELLE 2e étape Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Gaspé 4 694 564 $ Projet Petit-Cap Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Gaspé 12 2 277 057 $ Maison des Aînés de Grande-Vallée Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Grande-Vallée 10 884 190 $ Le Havre Paulois Lanaudière Saint-Paul 20 2 119 864 $ Le Pas de Deux Lanaudière Terrebonne 10 818 775 $ Coopérative de solidarité du train de la vie Laurentides Deux-Montagnes 47 2 450 750 $ Avenir de femmes Laval Laval 23 2 459 396 $ Bouclier d'Athéna - Maison transitoire 2e étape Laval Laval 17 1 679 552 $ La Maison du Pas Sage Laval Laval 13 887 050 $ Maison Le FAR (Famille Accueil Référence) Mauricie Trois-Rivières 21 3 931 977 $ ACL Saint-Philippe Mauricie Trois-Rivières 36 3 070 516 $ Place CARPE DIEM Mauricie Trois-Rivières 24 2 364 799 $ Élan des jeunes Montérégie Châteauguay 6 423 667 $ Défi-Logis Montérégie Salaberry-de-Valleyfield 8 1 238 916 $ Habitations Maska Montérégie Saint-Hyacinthe 21 1 500 000 $ L'Héberge du Grand Héron Montérégie Sorel-Tracy 14 840 000 $ Les Chrysalides Montérégie Longueuil 7 695 700 $ Centre NAHA- Maison Lacordaire Montréal Montréal 27 2 069 250 $ Loge Accès - Phase VI - Maison de chambres Montréal Montréal 15 901 200 $ Habitations Sainte-Anne Montréal Montréal 38 5 225 121 $ Maison du Sac-à-Dos Montréal Montréal 37 2 006 850 $ Maison Saint-Dominique / Maison Shelley Montréal Montréal 40 4 689 585 $ 2520 Bates Montréal Montréal 31 1 900 550 $ Vilavi - L'espérance Montréal Montréal 18 969 300 $ La Maison Benoit Labre Montréal Montréal 36 4 770 778 $ Soleil d'Aoura (Collectif femmes immigrantes du Québec) Montréal Montréal 25 3 741 155 $ Jean Brien (Réseau de l'Académie - Phase VIII) Montréal Montréal 20 2 302 088 $ Vilavi - Montcalm Montréal Montréal 12 646 200 $ Maison Iberville Montréal Montréal 10 1 262 242 $ Bienvenue II Montréal Montréal 13 1 414 901 $ Ricochet (Hébergement/Homes) Montréal Montréal 14 1 537 868 $ Coopérative de Solidarité du Vieux Clocher Outaouais Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 9 1 056 328 $ Le toit d'ERICA Outaouais Gatineau 20 2 110 336 $ Plateau Outaouais Gatineau 73 4 708 800 $ Corporation d'Habitation de Chelsea Outaouais Chelsea 12 1 011 228 $ Saint-Antoine de Mon Chez Nous Outaouais Gatineau 14 1 500 000 $ St-Étienne Outaouais Gatineau 15 1 632 239 $ Maison d'Accueil pour sans-abris de Chicoutimi Saguenay-Lac-Saint-Jean Ville de Saguenay 43 1 200 000 $ Centre de santé l'ÉQUILIBRE du Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean Ville de Saguenay 48 5 160 000 $ Total 1201 115 944 917 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 22 janvier 2021 *Cette liste peut être sujette à des changements selon les critères prévus à l'Entente.

