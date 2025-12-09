TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel de la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique (CCIN), une initiative nationale dirigée par l'industrie visant à promouvoir la croissance et la durabilité de l'infrastructure numérique du Canada. La CCIN réunit des fournisseurs de l'infonuagique, des développeurs de centres de données, des opérateurs de colocalisation, des fournisseurs d'équipement et des partenaires clés de l'écosystème numérique afin de créer une voix unifiée pour le secteur de l'infrastructure numérique en croissance rapide du Canada.

Avec des milliards de dollars d'investissements du secteur privé prévus au cours des cinq prochaines années, le Canada se trouve à un point d'inflexion. L'industrie des centres de données soutient déjà des dizaines de milliers d'emplois canadiens, un nombre qui devrait croître considérablement à mesure que les organisations de tous les secteurs accéléreront leurs stratégies de transformation infonuagique, d'IA et numérique.

La mission de la Coalition est de favoriser une industrie de l'infrastructure numérique florissante, durable et novatrice au Canada tout en répondant aux défis cruciaux qui façonneront notre économie numérique. Il s'agit notamment d'assurer la souveraineté numérique, de faire progresser la durabilité environnementale, d'assurer la capacité énergétique pour la croissance future et de former une main-d'œuvre qualifiée capable de propulser l'avenir de plus en plus numérique du Canada. Alors que de nouveaux acteurs entrent sur le marché canadien et que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en œuvre des cadres stratégiques pour attirer les investissements, la CCIN jouera un rôle crucial dans la coordination des efforts à l'échelle de l'industrie pour maximiser ces possibilités.

Les membres de la CCIN soulignent collectivement que l'avenir du Canada repose sur l'établissement d'une infrastructure numérique de calibre mondial au moment où nous entrons dans une nouvelle ère technologique axée sur l'IA. Les centres de données sont aujourd'hui aussi essentiels à la prospérité nationale que les chemins de fer et les ports l'ont été au développement du Canada. Ils alimentent les services infonuagiques, les applications d'IA, les systèmes financiers et de nombreux autres outils numériques sur lesquels la population canadienne compte chaque jour. Des hôpitaux et des établissements de recherche aux petites entreprises et aux organismes publics, la fiabilité et la résilience de l'infrastructure numérique ont une incidence directe sur la force économique et la qualité de vie du Canada.

Grâce à des efforts unis, les membres de la coalition sont déterminés à renforcer ces bases numériques essentielles, positionnant le Canada de façon à tirer pleinement parti des possibilités économiques axées sur l'IA tout en maintenant son avantage concurrentiel au sein de l'économie numérique mondiale.

Grâce à des initiatives globales d'éducation et de sensibilisation, la coalition s'efforcera d'informer le public, les décideurs politiques et les intervenants au sujet de l'importance de l'infrastructure numérique et de son incidence sur la vie quotidienne de la population canadienne. En préconisant des politiques avant-gardistes, la CCIN vise à créer un environnement qui favorise l'infrastructure numérique, y compris la croissance des centres de données partout au pays.

La coalition s'engage à positionner le Canada comme une destination de choix pour les investissements mondiaux dans les centres de données, en tirant parti des avantages uniques de notre pays. De plus, elle vise à combler les écarts entre l'industrie privée, les gouvernements, les services publics, le milieu universitaire et l'ensemble de l'écosystème d'innovation, accélérant ainsi la capacité numérique du Canada tout en assurant l'harmonisation avec les priorités nationales.

Le lancement a été bien accueilli par les intervenants à l'échelle nationale.

« La Western Canada Data Centre Alliance accueille favorablement la création de la CCIN et reconnaît la valeur d'une association nationale pour défendre l'industrie des centres de données du Canada ainsi que la croissance économique et la création d'emplois liés à ce secteur. L'infrastructure numérique est devenue une infrastructure indispensable, et elle est un élément clé de la compétitivité. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec la CCIN pour faire progresser ses objectifs communs », a déclaré Vlad Oujegov, président et fondateur de la Western Canada Data Centre Alliance.

Pour en savoir plus sur la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique, consultez le site digitalinfrastructure.ca.

Citations de membres

« Dans l'économie numérique mondiale d'aujourd'hui, les entreprises canadiennes ont besoin d'un accès transparent à des technologies infonuagiques et d'IA de calibre mondial pour demeurer concurrentielles. La CCIN veillera à ce que les entreprises et les institutions du secteur public canadien puissent tirer pleinement parti de la technologie de pointe tout en construisant une solide infrastructure numérique nationale qui soutient l'innovation et la croissance. »

Nicole Foster, directrice, AWS Global AI and Canada Public Policy

Amazon Web Services (AWS)

« Le secteur de l'infrastructure numérique du Canada va de l'avant avec un élan sans précédent et est bien positionné pour se démarquer de la concurrence mondiale. Chez Beacon, nous sommes ravis d'être membres fondateurs de la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique, qui met en œuvre une vision audacieuse visant à propulser le Canada à l'avant-plan de la révolution numérique mondiale et à favoriser la prospérité économique transformatrice pour la population canadienne. »

Josh Schertzer, chef de la direction

Beacon AI Centers

« Le Canada est à un moment charnière de son évolution numérique. Comme l'IA est intégrée à tout, des activités commerciales aux services numériques quotidiens, le besoin d'une infrastructure sécurisée, durable et à faible latence n'a jamais été aussi criant. Ces capacités doivent être développées à proximité des gens et des organisations qui en dépendent. En nous joignant à cette coalition, nous sommes déterminés à collaborer avec des partenaires de l'ensemble de l'industrie pour renforcer l'épine dorsale numérique du Canada et soutenir l'innovation et la croissance économique qui définiront l'avenir du pays. »

Sean Maskell, président et directeur général

Cologix Canada

« Il s'agit d'une période incroyablement passionnante et d'un moment charnière pour que le Canada soit un chef de file de l'infrastructure numérique sur la scène mondiale. EllisDon, le plus grand constructeur de centres de données au Canada, est ravi d'avoir l'occasion de contribuer à la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique. Cette importante coalition aidera à façonner la stratégie numérique du Canada afin de nous assurer de créer un écosystème prospère qui attirera des investissements, des possibilités et de la croissance lors de la quatrième révolution industrielle. »

Dan Jolivet, ing., vice-président principal et gestionnaire régional, Sciences de la vie et technologie

EllisDon Corporation

« Equinix Canada est fière de se joindre à la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique en ce moment critique du parcours du Canada en matière d'IA. L'IA est devenue un sport d'équipe où les organisations travaillent ensemble pour soutenir la stratégie du Canada en matière d'IA et d'innovation. Grâce à cette alliance et à d'autres associations, nous pouvons accélérer le développement de solutions numériques de calibre mondial qui attireront des investissements, créeront des emplois hautement qualifiés et renforceront la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'économie numérique. »

Marc Mondesir, directeur général, Canada

Equinix

« L'infrastructure numérique du Canada est maintenant un atout national stratégique. Cette coalition donne à l'industrie une plateforme unifiée pour aider le Canada à prendre de l'expansion de façon responsable, à renforcer sa capacité nationale, à attirer des investissements mondiaux et à veiller à ce que les organisations canadiennes, des entreprises en démarrage aux grandes institutions publiques, aient accès aux infrastructures souveraines, résilientes et durables dont ils ont besoin pour être concurrentiels à l'échelle mondiale. »

Angela Adam, vice-présidente principale, Ventes, marketing et relations gouvernementales

eStruxture Data Centers

« Le lancement de la CCIN marque une étape importante pour l'avenir numérique du Canada. En réunissant les chefs de file de l'industrie au sein d'une même coalition, nous jetons les bases de l'innovation, de la durabilité et de la croissance économique. Cette collaboration aidera le Canada à demeurer concurrentiel à l'échelle mondiale tout en fournissant l'infrastructure essentielle nécessaire pour soutenir les technologies émergentes comme l'IA. »

Emily Heitman, présidente

Schneider Electric Canada

« La position stratégique de Toronto en tant que porte d'entrée du Canada et l'est des États-Unis en fait une destination clé pour les centres de données. STACK est heureuse de se joindre à la CCIN et de travailler avec des partenaires de l'industrie et des décideurs politiques pour faire progresser le développement responsable à long terme des infrastructures. »

Kevin Hughes, vice-président principal, Affaires publiques

STACK Americas

« Nous vivons aujourd'hui des temps de transformation aussi importants que les révolutions agricoles et industrielles, et l'infrastructure numérique est au cœur de cette transformation. De la même manière que les fermes ont alimenté notre économie et nos usines au début d'une nouvelle ère industrielle, les centres de données sont maintenant le moteur des technologies qui définissent la vie moderne. Ce sont les moteurs de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage, de la diffusion en continu et de tous les services numériques sur lesquels compte la population canadienne. En se joignant à cette coalition, Vantage s'engage à bâtir un écosystème numérique sûr, durable et de calibre mondial qui façonnera la prospérité et le leadership mondial du Canada pour les générations à venir. »

Maxime Guévin, ing., MBA, vice-président principal et directeur général, DSC et Canada

Vantage Data Centers

À propos de la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique (CCIN) : La CCIN est un organisme dirigé par l'industrie qui se consacre à la promotion de la croissance et de la durabilité de l'industrie de l'infrastructure numérique du Canada. Fondée par des entreprises technologiques de premier plan, la CCIN sert de voix unifiée pour le secteur de l'infrastructure numérique, défendant des politiques qui positionnent le Canada comme un chef de file mondial à l'ère numérique.

