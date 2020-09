Création d'un premier comité jeunesse à Tel-jeunes!

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Tel-jeunes annonce la création de son tout premier comité jeunesse! Formé de 12 très enthousiastes personnes de 15 à 22 ans, le comité aura comme rôle de s'attarder à l'enjeu de la diversité et veillera à ce que Tel-jeunes demeure inclusif dans ses communications et contenus. L'initiative est rendue possible grâce à une contribution financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Précisons que les jeunes seront parrainés par nul autre que Nicolas Ouellet qui aura un rôle très actif au sein du comité en plus de diffuser les résultats des démarches du groupe par l'entremise de différentes plateformes. Preuve de la pertinence du projet, Tel-jeunes a reçu pas moins de 115 candidatures à la suite de son appel à tous lancé au printemps dernier. « C'est tout un privilège pour moi d'accompagner des jeunes investis et enthousiastes dans une démarche où ils auront sûrement plus à m'apprendre que l'inverse! », mentionne Nicolas Ouellet. « Soyons honnêtes : il n'y a rien comme tendre l'oreille à ce que les nouvelles générations vivent et ont à dire pour bâtir notre confiance en cette société de demain, qu'on est plusieurs à souhaiter plus plurielle que jamais » ajoute-t-il.

« Je suis fière d'appuyer ce projet valorisant et motivateur qui contribuera à créer un espace où les jeunes pourront échanger et s'engager pour promouvoir l'inclusion et créer un dialogue interculturel positif par l'entremise de l'organisme Tel-jeunes. Cette aide financière, accordée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, s'inscrit dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité et vise à soutenir les jeunes de toutes les origines pour favoriser le développement d'actions porteuses. »

Nadine Girault, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Cette initiative s'inscrit dans une large réflexion menée depuis près d'un an par Tel-jeunes. Pour l'équipe, il est essentiel de placer les jeunes au cœur des projets afin de rester pertinent pour eux dans un contexte de changements technologiques et sociaux de plus en plus rapides. Pour sa toute première année d'existence, le groupe participera à la création d'un atelier sur la non-discrimination et s'impliquera dans la création d'articles pour le site web et les réseaux sociaux. Une attention toute particulière sera accordée aux défis vécus par les jeunes nouveaux arrivants ou à toutes personnes racisées. D'autres activités sont également prévues et seront annoncées prochainement.

Pour découvrir le mandat du comité, pour en connaitre les membres et en savoir plus sur ce projet, nous vous invitons à consulter le site teljeunes.com/comite.

Programme Mobilisation-Diversité

Précisons que le programme Mobilisation-Diversité est destiné, entre autres, à appuyer les organismes à but non lucratif dans l'édification de collectivités encore plus accueillantes et inclusives et ainsi, à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes.

À propos de Tel-jeunes

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. Une équipe d'intervenants professionnels est disponible pour eux 24 h / 7 jours par téléphone, texto, clavardage et courriel. Les adolescents de 12 à 17 ans sont les principaux utilisateurs des services offerts par Tel-jeunes. Depuis ses débuts, Tel-jeunes est venu en aide à environ 1 800 000 jeunes de partout au Québec. Le site Internet teljeunes.com propose une foule d'information aux jeunes et l'équipe diffuse régulièrement des capsules sur des sujets touchant directement les adolescents via Facebook et YouTube.

Pour joindre les intervenants professionnels de Tel-jeunes :

Téléphone : 1 800 263-2266 / Texto : 514 600-1002 / teljeunes.com

Pour toute demande d'entrevue avec l'équipe Tel-jeunes :

Myriam Day Asselin, coordonnatrice expertise & innovation, 514 608-9975

Pour toute demande d'entrevue avec Nicolas Ouellet :

Stéphanie Moffatt, 514-839-8510

SOURCE Tel-jeunes