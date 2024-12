Tel-jeunes entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'Annie Papageorgiou à la direction générale

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Tel-jeunes, la ressource incontournable d'écoute et de soutien pour les jeunes du Québec depuis 1991, est heureuse d'annoncer la nomination d'Annie Papageorgiou à titre de directrice générale. Son arrivée, dans un contexte de transition et de défis croissants, ouvre un chapitre prometteur pour l'organisation qui continue de répondre aux besoins en constante évolution des adolescent.e.s.

Logo Tel-jeunes (Groupe CNW/Tel-jeunes)

Anciennement directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et de la Fondation Jean Lapointe, Annie Papageorgiou a démontré tout au long de sa carrière un engagement profond pour la santé et le bien-être des Québécois.e.s. Avec une riche expertise en gestion d'organismes à but non lucratif et en philanthropie, elle est reconnue pour sa capacité à gérer des dossiers complexes, tels que la légalisation du cannabis et la lutte contre le vapotage, qui touchent directement les jeunes. Après la clôture de l'un des plus importants chapitres de sa vie professionnelle, soit l'obtention d'un plan d'indemnisation des victimes du tabac du recours collectif CQTS-Blais. C'est avec fierté et détermination qu'Annie Papageorgiou a accepté de relever un nouveau défi pour la santé, la prévention et la jeunesse. Désormais à la tête de Tel-jeunes et de la Fondation Tel-jeunes, Annie Papageorgiou assume la responsabilité des décisions stratégiques et opérationnelles des deux entités, veillant à renforcer leur impact tout en poursuivant leur mission essentielle d'accompagnement des adolescent.e.s du Québec.

« Le conseil d'administration est ravi d'accueillir Annie Papageorgiou à la direction générale de Tel-jeunes et sa Fondation. Son expertise et vision stratégique représentent une grande opportunité pour renforcer l'impact de Tel-jeunes. Nous avons pleine confiance en sa capacité à guider l'organisme vers la croissance et l'innovation, tout en honorant notre mission de soutien aux jeunes. Nous tenons également à remercier chaleureusement Céline Muloin pour son leadership et dévouement au cours des quatre dernières décennies », déclare Nathalie Généreux, présidente du conseil d'administration.

De son côté, Annie Papageorgiou se dit enthousiaste à l'idée de prendre les rênes de Tel-jeunes : « Nous observons une intensification de la détresse chez les adolescent.e.s, et il est crucial de répondre à cet appel à l'aide avec encore plus de vigueur. J'aspire à apporter toute mon expertise et mon expérience pour soutenir cette cause. Ensemble, avec une équipe mobilisée, bienveillante et engagée envers la mission de Tel-jeunes, nous travaillerons à renforcer l'impact de l'organisation et à répondre aux nouveaux défis qui se présentent, afin que chaque jeune ait accès au soutien dont il a besoin. »

Dans un contexte où les enjeux de santé mentale et de bien-être des jeunes sont plus importants que jamais, l'arrivée d'Annie Papageorgiou marque un jalon important pour Tel-jeunes. Cette nouvelle ère sera marquée par une intensification des efforts pour soutenir et accompagner un nombre croissant de jeunes, tout en assurant la pérennité et la pertinence de cette organisation phare.

Cette nomination intervient alors que la transition entre Céline Muloin, fondatrice de Tel-jeunes, et Annie Papageorgiou est maintenant complète. Céline Muloin, qui a consacré plus de 40 ans de service dévoué à bâtir et à faire grandir Tel-jeunes, prend officiellement sa retraite. « Après avoir consacré ma vie à bâtir Tel-jeunes, je suis honorée d'avoir passé le flambeau à Annie. Je suis convaincue qu'avec son leadership et sa vision, Tel-jeunes continuera de grandir et d'aider les jeunes du Québec à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés », a exprimé Céline Muloin.

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Céline Muloin pour son engagement exceptionnel et sa vision qui ont permis de bâtir Tel-jeunes en une ressource indispensable pour les jeunes du Québec. Céline, votre passion et votre dévouement ont laissé une empreinte indélébile dans l'organisation, dans la société québécoise et dans le cœur de nombreux jeunes. Vous avez créé un héritage durable et inspirant. Nous vous remercions du fond du cœur et vous souhaitons une retraite bien méritée », a déclaré Suzanne Gendron, présidente du conseil d'administration de la Fondation Tel-jeunes.

À PROPOS D'ANNIE PAPAGEORGIOU

Leader mobilisatrice et engagée, la directrice générale de Tel-jeunes Annie Papageorgiou cumule plus de 15 années d'expérience à maximiser l'impact d'organismes. Son leadership empathique et son excellent sens des affaires se traduisent par des programmes performants, une gestion saine du changement et un impact tangible sur les actions menées. Experte en développement stratégique, en philanthropie et en communication, Annie possède une capacité avérée à influencer positivement les décideurs.

À PROPOS DE TEL-JEUNES

Depuis sa création en 1991, Tel-jeunes accompagne les adolescent•e•s du Québec au quotidien, dans leurs découvertes, premières expériences, questionnements et difficultés. Nos équipes sont là pour les petits doutes comme les grandes questions existentielles. ‍Notre vision : être reconnu comme un allié de confiance par tou.te.s les adolescent.e.s du Québec.

