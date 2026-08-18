Création d'un nouveau centre de recherche en santé pour répondre aux priorités des Autochtones au Yukon

Un investissement de 2,4 millions de dollars appuiera la recherche en santé menée par les Premières Nations sur le territoire, y compris le renforcement des capacités et la formation.

WHITEHORSE, YT, le 18 août 2026 /CNW/ -- Pour consolider la recherche sur la santé des Autochtones, il faut avant tout tenir compte des priorités, du savoir et du leadership des communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 2,4 millions de dollars par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en vue d'instaurer un nouveau centre Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA) au Yukon. Ce centre vient élargir la portée du réseau national du programme ERRSA, lequel sera désormais implanté dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada.

Outre la prise en compte des priorités de recherche des communautés, le centre ERRSA du Yukon, dirigé par la Dre Norma Ann Shorty, permettra de renforcer les capacités de recherche, les partenariats ainsi que l'offre de formation et de mentorat sur le territoire. Il appuiera à long terme la recherche qui repose sur la gouvernance, les systèmes de connaissances, les cultures ainsi que les approches à la santé et au mieux-être des Premières Nations du Yukon.

C'est dans la lignée des activités de mobilisation communautaire et des partenariats réalisés au cours des dernières années que le centre ERRSA du Yukon offrira un environnement de recherche durable visant à aider les Premières Nations sur le territoire à mener des travaux qui touchent leurs communautés, leurs terres et leurs données. Les intervenants du centre s'appuieront en outre sur l'enseignement de Dashäw (« la sagesse de nos ancêtres ») des Tutchonis du Sud afin de favoriser la recherche concertée, assortie d'une obligation de rendre des comptes aux communautés, qui fait progresser les approches à la santé ancrées dans la culture et assure une relève dans le domaine au Yukon.

Tous les centres ERRSA du programme poursuivent un même but : asseoir le leadership des Autochtones afin que la recherche en santé illustre bien les priorités et l'expérience des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.

Citations

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis chapeautent des travaux de recherche en santé novateurs qui abordent leurs propres priorités, systèmes de connaissances et expériences. La création d'un nouveau centre ERRSA au Yukon nous permet de renforcer les capacités de recherche sur le territoire, tout en veillant à ce que les communautés possèdent les ressources nécessaires pour produire des connaissances qui favoriseront la santé et le bien-être des prochaines générations. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Il s'agit d'un investissement majeur dans les intervenants et les partenariats qui stimulent la recherche en santé au Yukon. Le nouveau centre ERRSA élargira les horizons des Premières Nations sur le territoire, notamment des chercheurs, des stagiaires et des membres de la communauté, et facilitera la collaboration, le développement des capacités de recherche dans la région et la production de données probantes pour répondre aux réalités uniques du Nord canadien. Je me réjouis que le Yukon fasse partie de cet important réseau national. »

Dr Brendan Hanley

Député du Yukon

« Le centre ERRSA du Yukon représente un jalon important pour la recherche sur la santé des Autochtones au Canada. Inspiré par le leadership des Premières Nations du Yukon, ce nouveau centre ouvrira les horizons à long terme des Autochtones, notamment des chercheurs, des stagiaires et des membres de la communauté, afin qu'ils mènent des travaux qui traitent de leurs propres priorités, systèmes de connaissances et méthodes de gouvernance. Le centre s'inscrira dans un réseau national ayant pour mission de faire avancer la recherche dirigée par les Autochtones, tout en faisant la promotion d'un avenir en santé pour les communautés autochtones du Yukon. »

Dre Chelsea Gabel

Directrice scientifique, Institut de la santé des Autochtones des IRSC

« Reposant sur le savoir, les priorités et le leadership des Premières Nations du Yukon, le centre ERRSA se veut un environnement propice à la recherche dirigée par les Autochtones qui tient compte de leurs systèmes de connaissances, de leurs valeurs ainsi que de leurs approches à la santé et au mieux-être. Nous nous appuyons sur la sagesse de nos ancêtres afin de créer un milieu de recherche communautaire qui ouvrira des portes à la relève et profitera aux Premières Nations du Yukon pour les générations à venir. »

Dre Norma Ann Shorty

Chercheuse principale désignée, centre ERRSA du Yukon hébergé à l'Institut de recherche en santé circumpolaire

« Nous sommes en voie de franchir une étape importante pour renforcer la recherche en santé dirigée par les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. En ajoutant le Yukon aux provinces et territoires desservis par le réseau national du programme ERRSA, nous élargirons les horizons des membres de la communauté, des chercheurs et des stagiaires, lesquels sauront tirer des leçons de l'expérience de chacun, échanger des connaissances et développer les capacités de recherche des Autochtones, et ce, d'un océan à l'autre. Les travaux menés au centre ERRSA du Yukon s'appuieront sur des partenariats avec les communautés autochtones afin de les aider à mener des recherches qui illustrent leurs propres priorités et systèmes de connaissances. »

Dr Robert (Bobby) Henry

Cochercheur principal, Centre de coordination national du programme ERRSA

Faits en bref

Le programme ERRSA est une initiative de financement des IRSC à hauteur de 105,5 millions de dollars sur 16 ans.

Les treize instituts des IRSC contribuent au programme, lequel est chapeauté par l'Institut de la santé des Autochtones conjointement avec l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire.

Depuis 2018, le programme ERRSA a permis de soutenir des activités de recherche, de renforcement des capacités, de formation, de mentorat et d'échange de connaissances dans le domaine de la santé qui sont menés par des Autochtones de part et d'autre du pays.

Maintenant que le Yukon est doté d'un centre ERRSA, le programme est implanté dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada.

Liens connexes

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Alexandre Bergeron

Attaché de presse

Cabinet de l'honorable Marjorie Michel

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Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada.

SOURCE Instituts de recherche en santé du Canada