Alors que la société célèbre son 12e anniversaire sous le thème « Douze ans de Creality : écosystème d'IA », elle entre dans une nouvelle phase de croissance soutenue par l'expansion de l'écosystème, l'intégration de l'IA et l'investissement continu dans les technologies de fabrication numérique de prochaine génération. Cet anniversaire fait également suite à la récente cotation de Creality à Hong Kong, marquant une nouvelle étape dans l'expansion mondiale de l'entreprise.

Une transition de 12 ans du matériel vers un écosystème mondial de la création

Au cours de la dernière décennie, Creality est passé du statut de fabricant d'un produit unique à celui d'une entreprise de plateformes multicatégories dans le domaine de l'impression 3D grand public.

Aujourd'hui, son écosystème couvre le matériel, les logiciels, les plateformes infonuagiques, les matériaux et les communautés de créateurs dans l'ensemble des flux de travail de conception, de production et de partage. Cette structure est ancrée par Creality Cloud, la plateforme mondiale de création de la société, et soutenue par un réseau croissant de fabricants, d'éducateurs et de communautés de design.

L'IA joue également un rôle de plus en plus important dans l'expérience utilisateur en matière de modélisation, d'impression et de production, ce qui contribue à améliorer l'accessibilité, l'automatisation et l'efficacité créative pour les utilisateurs traditionnels.

Innovation de produits : KliTekMC est le chef de file des capacités de fabrication flexibles et multimatériaux en expansion

Creality présente la technologie KliTekMC, une solution de changement de buse de nouvelle génération conçue pour surmonter les principales limites de l'impression 3D multimatériaux traditionnels, y compris la commutation lente des filaments, le gaspillage des matériaux, le dégorgement des couleurs et les exigences complexes d'entretien. En combinant une architecture légère qui change les buses et des voies matérielles indépendantes, KliTekMC permet une impression multicolore et multimatériaux plus rapide et plus efficace tout en simplifiant la maintenance du système.

La plateforme élargit également les possibilités de fabrication de matériaux flexibles. Soutenu par des technologies telles que la reconnaissance de filaments RFID et le système d'alimentation double puissance S-Drive™, KliTekMC offre des capacités avancées d'impression TPU, prenant en charge les applications TPU multicolores et multidureté dans un seul processus d'impression tout en élargissant considérablement les possibilités de fabrication flexible de qualité grand public.

Creality a également annoncé des versions et des mises à niveau majeures, notamment :

mise à niveau de l'écosystème d'IA de Creality Cloud - Une mise à niveau majeure de la plateforme qui intègre la modélisation assistée par IA, l'optimisation intelligente du découpage, des recommandations de paramètres automatisées et des fonctionnalités de détection des risques d'impression conçues pour simplifier le flux de travail de la création à la production.

Falcon T1 -- Une plateforme laser multifonction évoluée conçue pour soutenir la production créative dans les flux de travaux de gravure, de découpe et de fabrication de précision.

Numériseur Pika & Sermoon P1 -- Solutions de numérisation de nouvelle génération combinant conception portable, imagerie intelligente et capacités de capture numérique de haute précision pour les créateurs et les utilisateurs professionnels.

Système de recyclage des filaments M1 et R1 -- Plateforme de recyclage et de régénération des matériaux qui permet aux utilisateurs de recycler les déchets et de produire des filaments personnalisés, favorisant un flux de travail de fabrication plus durable.

Des produits à un écosystème entièrement axé sur l'IA

Creality continue également d'étendre son écosystème de logiciels et d'intelligence artificielle grâce à Creality Cloud, sa plateforme de création intégrée.

De nouvelles capacités d'IA simplifient le flux de travail de bout en bout, de la génération du modèle à l'exécution de l'impression, y compris la modélisation assistée par IA, l'optimisation intelligente du découpage, les suggestions automatisées de paramètres et la détection des risques d'impression. Ces capacités sont conçues pour réduire les obstacles techniques et permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de participer à la création 3D sans expertise technique avancée. Au-delà de l'impression, l'écosystème couvre maintenant la numérisation, la gravure au laser, les matériaux et les outils de flux de travail, ce qui favorise une expérience de création plus large pour les utilisateurs et les créateurs.

Entrée dans une nouvelle phase de croissance après la cotation publique

Après sa cotation réussie à Hong Kong, Creality entre dans une nouvelle phase d'expansion mondiale et de développement de l'écosystème. Plutôt qu'un point final important, la liste représente un nouveau point de départ dans le parcours de croissance mondiale de Creality, soutenant l'engagement des créateurs et l'expansion sur le marché mondial de la 3D.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990677/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990678/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990676/image3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990675/image4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/5994006/CREALITY_3D_Logo.jpg

SOURCE Creality

CONTACT : [email protected]