LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /CNW/ - Lors de la journée d'ouverture du CES 2026, Creality, un chef de file mondial de l'industrie de l'impression 3D, a dévoilé un showcase complet (Venetian 54359), présentant de nouveaux produits de création de bureau ainsi que des installations interactives et des présentoirs de modèles en vedette. Le showcase a mis en lumière les plus récents progrès de Creality en matière de fabrication intelligente fondée sur l'IA, démontrant comment les technologies de création 3D de pointe sont de plus en plus accessibles, intuitives et étroitement alignées sur les cas d'utilisation créative au quotidien.

Stand 54359 de Creality au Venetian au CES2026 SPARKX i7

SPARKX i7 a officiellement fait ses débuts au CES, se distinguant par des éléments d'éclairage épurés et raffinés qui représentent une esthétique chaleureuse et moderne d'imprimante de bureau. La première apparition publique a également marqué le lancement officiel de l'i7, présentant une expérience d'impression 3D simplifiée et prête à l'emploi, conçue pour les créateurs de tous les jours.

SPARKX i7 a combiné une série de caractéristiques clés, dont une hotend à remplacement rapide pour un entretien sans effort, un mécanisme de changement de couleur redessiné et un système de filament à quatre couleurs qui réduit considérablement le gaspillage de matériaux. Les capacités fondées sur l'IA ont amélioré l'expérience en soutenant la production intelligente de modèles, l'impression assistée et l'exploitation mobile en temps réel. À la suite de sa participation au CES, les précommandes de l'i7 ont été ouvertes en Amérique du Nord, et la disponibilité mondiale sera bientôt disponible.

Aux côtés de SPARKX i7, Creality a également présenté d'autres produits de base de son écosystème de création de bureau, couvrant l'impression 3D, la gravure laser, le balayage 3D et les outils de création basés sur l'IA. Parmi les faits saillants figurent l'imprimante 3D Ender-3 V4, la prochaine évolution de la série iconique et la plus vendue de Creality ; le graveur laser Falcon T1, le premier système laser 5-en-1 au monde ; le scanner 3D Sermoon P1, combinant précision laser bleu et connectivité Wi-Fi 7 ; et CubeMe, une nouvelle fonction d'IA de Creality Cloud qui permet aux utilisateurs de générer des modèles 3D personnalisés à partir d'une seule photo en quelques minutes.

Le stand CES de Creality combinait des installations interactives à grande échelle et des présentations de modèles localisés pour créer une atmosphère hautement engageante. Une installation de machines à sous de 1,8 mètre et une distributrice de capsules géantes invitaient les visiteurs à interagir et à gagner des cadeaux imprimés en 3D. Parallèlement, des modèles en vedette inspirés de la culture du fabricant américain et de la signalisation lumineuse de style Las Vegas ont démontré les possibilités créatives de l'impression 3D de bureau à travers les couleurs, les matériaux et les effets.

Alors que le CES se poursuit, le stand 54359 de Creality au Venetian reste ouvert aux visiteurs souhaitant découvrir ses derniers produits et expériences pratiques. Par le biais de son showcase CES, Creality souligne ses efforts continus pour rendre l'impression 3D plus accessible aux créateurs de tous les jours dans le paysage de l'électronique grand public.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857133/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857134/SPARKX_i7.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/5707750/CREALITY_3D_Logo.jpg

SOURCE Creality

CONTACT : Junxian Ma, [email protected]