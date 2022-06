Crave révèle les juges et une bande-annonce pour CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, saison 3

- Carole Pope, Hollywood Jade, Jeremy Dutcher, Jimbo, Lesley Hampton, Mei Pang, Monika Schnarre, Sarah Nurse, Sarain Fox et Vanessa Vanjie Mateo se joignent à la table des juges -

- Neutrogena, Pharmaprix\Shoppers Drug Mart, Trojan et MADE | NOUS sont de retour comme partenaires de la marque pour la troisième saison -

- La première de la troisième saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE sera diffusée le jeudi 14 juillet sur Crave -

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW/ - En poste pour le devoir de juge! Avant la diffusion en primeur de la troisième saison de CANADA'S DRAG RACE :QUE LA MEILLEURE GAGNE, Crave a dévoilé aujourd'hui la liste d'invités spéciaux supplémentaires qui se joignent à Brooke Lynn Hytes , Brad Goreski et Traci Melchor à la table des juges cette saison. La bande-annonce complète de la troisième saison a également été publiée aujourd'hui, révélant des invités spéciaux, des défis et des défilés hauts en couleur.

La série originale primée de Crave revient pour sa troisième saison composée de neuf épisodes le jeudi 14 juillet à 21 h (HE), et est offerte aux auditoires canadiens en version sous-titrée en français et en anglais. Les nouveaux épisodes seront diffusés tous les jeudis à 21 h (HE). La troisième saison sera également lancée le jeudi 14 juillet sur la plateforme de vidéo sur demande par abonnement WOW Presents Plus de World of Wonder, aux États-Unis et dans plus de 160 pays à travers le monde.

Pour consulter le communiqué de presse complet, cliquez ici.

SOURCE Crave

Renseignements: Madison McCloskey, [email protected] ; Ama Sechere, [email protected]