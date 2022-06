- Deux Québécoises se battront pour le grand prix! -

- Une troisième ronde de 12 artistes de drag canadiens s'apprête à viser le titre de la « Next Drag Superstar » du Canada et un grand prix de 100 000 $ -

- Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor reviennent en tant que juges -

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Bon retour sur le podium de tous les podiums! Attirant l'attention du Canada d'un océan à l'autre et mettant en vedette les tout premiers concurrents de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, Crave a dévoilé aujourd'hui les 12 reines féroces, fabuleuses et impeccables qui chercheront à remporter la couronne dans la troisième saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE.

La série originale primée Crave revient pour sa troisième saison composée de neuf épisodes dès le jeudi 14 juillet à 21 h, et est offerte aux auditoires canadiens en version sous-titrée en français et en anglais. Les épisodes seront diffusés tous les jeudis à 21 h. La troisième saison sera également lancée le jeudi 14 juillet sur la plateforme de vidéo sur demande par abonnement WOW Presents Plus de World of Wonder, aux États-Unis et dans plus de 160 pays.

De retour pour diriger les reines cette saison : La Reine du Nord Brooke Lynn Hytes, qui anime également la série originale Crave 1 QUEEN 5 QUEERS; Brad Goreski, animateur télé; et Traci Melchor, correspondante principale d'ETALK. Le trio sera rejoint par des juges invités et des invités spéciaux tout au long de la saison.

Prêts à donner tout un spectacle, les concurrents voient leurs talents évalués lors de chaque épisode de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, qui les met au défi de maîtriser le chant, la danse, le jeu d'acteur, l'imitation, le design et l'improvisation. Pendant la saison, les concurrentes sont éliminées jusqu'à ce qu'une seule reine reste debout avec la couronne, le sceptre et le titre de Next Drag Superstar du Canada. Tout au long de ce voyage, les reines partagent leurs succès et luttes personnelles, et montrent l'importance de célébrer le charisme, l'unicité, le culot et le talent de chacun. En plus des favoris des spectateurs, comme Snatch Game et Untucked, la troisième saison est également conçue pour offrir au public quelques surprises, tout en célébrant la richesse de la scène drag et de la communauté queer du Canada.

Plus tôt cette année, CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE a remporté six prix Écrans canadiens pour sa deuxième saison, y compris la meilleure émission ou série de téléréalité/compétition pour la deuxième année consécutive, ainsi que le prix du meilleur animateur ou présentateur pour une émission factuelle ou de téléréalité/compétition.

Cette année, deux nouvelles Queen québécoises feront partie de la compétition. Rappelons que les deux précédentes saisons nous ont permis de découvrir les Québécoises Rita Baga, Kiara, Océane Aqua-Black, Pythia, Suki Doll et Adriana.

Chers Canadiens, voici les reines de la troisième saison prêtes à poursuivre l'héritage des anciennes gagnantes de l'émission CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, Priyanka et Icesis Couture :

