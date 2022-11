- Le premier ministre du Canada fait une apparition dans la « werkroom », devenant ainsi le premier leader mondial à figurer dans un volet de Drag Race.

- Anjulie, Gary Janetti, Hollywood Jade, Jeanne Beker, Joe Zee, Monét X Change, Priyanka et Sarain Fox se joignent à la table des juges -

- Une bande-annonce de la série CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. est disponible aussi aujourd'hui -

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Oh Canada! Crave a révélé aujourd'hui la liste d'invités ultra spéciaux qui se joignent à Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor à la table des juges cette saison pour la toute nouvelle série originale de Crave, CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F.. En plus du panel d'invités illustres, Crave est fière d'accueillir l'honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, dans l'émission. La visite du premier ministre marque la première fois qu'un leader mondial fait une apparition dans un volet de Drag Race.

La très attendue bande-annonce complète de la série, mettant en vedette les invités spéciaux et les looks des défilés qui seront présentés dans CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. a également été dévoilée. La série sera diffusée en primeur sur Crave les vendredis à 21 h HE dès le 18 novembre.

Les juges invités pour la toute première saison de CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. sont :

Anjulie - Autrice-interprète et productrice indo-guyanaise, plusieurs fois récompensée d'un disque de platine et lauréate du prix JUNO

Gary Janetti - Écrivain, producteur et auteur nommé aux Emmy MD

- Écrivain, producteur et auteur nommé aux Emmy Hollywood Jade - Chorégraphe résident de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE

DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE Jeanne Beker - Initiée de la mode, icône et journaliste

- Initiée de la mode, icône et journaliste Joe Zee - Producteur de télévision, animateur, expert en style et vétéran de l'industrie de la mode

- Producteur de télévision, animateur, expert en style et vétéran de l'industrie de la mode Monét X Change - Drag Queen de la saison 10 de RUPAUL'S DRAG RACE, gagnante de la saison 4 de RUPAUL'S DRAG RACE ALL STARS, finaliste de la saison 7 de RUPAUL'S DRAG RACE ALL STARS

Priyanka - Artiste en tête des classements internationaux, gagnante de la première saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE

DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE Sarain Fox - Activiste, diffuseuse et cinéaste

Avec le Canada comme pays hôte, dans chaque épisode de CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F., c'est chaque drag queen pour soi. Leurs talents seront mis à l'épreuve dans des défis maxi et mini, et dans des combats de lipsync, avec à la clé la chance d'éliminer une concurrente, et ce jusqu'à ce qu'une gagnante soit couronnée. Tout au long de ce voyage, les reines partageront leurs succès et luttes personnelles, et montreront l'importance de célébrer le charisme, l'unicité, le culot et le talent de chacune.

Comme annoncé récemment , les neuf drag-queens internationales qui s'affronteront dans CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. sont : Anita Wigl'it ; Icesis Couture ; Kendall Gender ; Ra'Jah O'Hara ; Rita Baga ; Silky Nutmeg Ganache; Stephanie Prince; Vanity Milan et Victoria Scone.

De plus, après plusieurs saisons en tant que partenaires prospères de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, Neutrogena et MADE l NOUS se sont joints à titre de partenaires de marque inauguraux de CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F.. Les marques sont intégrées de façon transparente tout au long de la saison grâce à des solutions de commandite novatrices sur les plateformes VSDA, numériques et sociales.

En association avec Crave, l'émission CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. est produite par Blue Ant Studios. Les producteurs délégués pour World of Wonder sont Fenton Bailey, Randy Barbato et Tom Campbell. RuPaul Charles est le producteur délégué. Les producteurs délégués de Blue Ant Studios sont Michael Kot, Betty Orr, Michelle Mama, Laura Michalchyshyn, et Yette Vandendam. Trevor Boris est producteur délégué et scénariste-producteur. Pour Bell Média, Justin Stockman est producteur délégué. La dirigeante principale de la production est Danielle Pearson. Sarah Fowlie est cheffe de la production et de la programmation originale. Carlyn Klebuc est la directrice générale, programmation originale. Justin Stockman est vice-président, développement et programmation de contenu, et Karine Moses est première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles.

