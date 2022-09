Crakmedia maintenant dans le classement Canada's top growing companies du Globe and Mail

QUÉBEC , le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Crakmedia est heureuse d'annoncer sa place dans le prestigieux classement des entreprises les plus performantes du Canada selon le Globe and Mail.

Crakmedia mérite sa place parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus élevée. Celles-ci ont été sélectionnées en fonction de leur performance des trois dernières années.

Crakmedia (Groupe CNW/4355768 Canada inc DBA Crakmedia)

Chez Crakmedia, créativité et innovation sont les forces motrices derrière chacune des décisions. La vision entrepreneuriale de l'entreprise est de demeurer un leader mondial en marketing de performance en utilisant des technologies de pointe et en s'entourant d'experts. Nos équipes complètes de spécialistes passent par la création, la recherche et développement et l'intelligence d'affaires. D'ailleurs, notre équipe d'analystes de données jongle avec des milliers de données chaque jour avec lesquelles ils arrivent à comprendre les comportements des utilisateurs du web. Cette expertise est un bel exemple de ce qui permet à l'équipe de Crakmedia de prendre les meilleures décisions pour augmenter les ventes de leurs clients et développer de nouveaux produits originaux.

Comme l'orientation de la compagnie est tournée vers la performance, les gestionnaires sont appelés à faire grandir leurs équipes et chacun de leurs employés. Un programme de formation continu en entreprise leur permet d'accompagner les individus dans le développement de leurs connaissances et le perfectionnement de leurs compétences individuelles. Chaque employé de Crakmedia est amené à devenir un leader dans sa profession tout en aidant au rayonnement de l'entreprise.

« Pour nous, avoir une place dans ce classement vient avec une grande fierté que nous partageons avec toute notre équipe d'experts. Un travail d'équipe qui reflète les valeurs de collaboration et d'innovation que nous nous efforçons de garder en place au sein de l'entreprise et qui sont en lien direct avec notre croissance et notre performance, » nous partage Monsieur Olivier C. Bouchard, Chef des opérations de Crakmedia.

Canada's Top Growing Companies est un classement éditorial lancé en 2019. Il vise à célébrer les réalisations entrepreneuriales les plus audacieuses en identifiant et en mettant de l'avant les entreprises innovantes au Canada. Afin de se qualifier pour ces programmes, les entreprises devaient compléter un processus de demande approfondi et répondre à des exigences élevées. Au total, 430 entreprises se sont mérité une place dans le classement de cette année, et Crakmedia se retrouve en 135e place.

« Dans un monde incertain, les réussites des organisations mentionnées dans la liste des meilleures entreprises en croissance du magazine Report on Business de cette année sont un phare d'optimisme », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. « Le Globe and Mail les félicite pour leurs réalisations. »

La liste complète des lauréats 2022 sera publiée dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business et est disponible via : www.tgam.ca/TopGrowing

À propos de CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, CRAKMEDIA est une société internationale basée à Québec. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe.

CRAKMEDIA a remporté l'or dans la catégorie Best social Commerce Campaign, aux Influencer Marketing Awards et est en nomination dans la catégorie Meilleures pratiques RH au prestigieux gala des Fideides 2022 .

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est la plus importante entreprise de médias d'information au Canada, dirigeant le débat national et provoquant des changements de politique grâce à un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Grâce à notre couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal électronique The Globe and Mail atteint 5,9 millions de lecteurs chaque semaine dans leurs formats imprimés ou numériques, et le magazine Report on Business atteint 2,3 millions de lecteurs imprimés et numériques à chaque numéro. Leur investissement dans la science des données innovante signifie qu'à mesure que le monde continue de changer, le Globe fait de même. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

Renseignements: Relations avec les médias : Caroline Perron, 418-571-1208 [email protected]