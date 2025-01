CPE : vote favorable à l'entente de principe

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et ses syndicats affiliés du secteur des centres de la petite enfance (CPE) ont complété la tenue de leurs assemblées générales, lors desquelles l'entente de principe intervenue à la table de négociation juste avant la période des fêtes a été présentée. Avec une proportion de 66 %, les intervenantes en CPE ont voté en faveur de l'entente de principe.

« Après des décennies à se sentir négligées, les intervenantes en petite enfance affiliées à la FIPEQ-CSQ approuvent, avec timidité, l'entente de principe négociée avec le gouvernement. Le réseau de la petite enfance est en difficulté, et l'amélioration des conditions des intervenantes est incontournable afin de soutenir ce joyau québécois pour les parents et les enfants. L'entente offre des améliorations notables cependant, il reste beaucoup à faire. Nous constatons que le réflexe de rigidifier les conditions de travail (limitation des congés, etc.) afin de répondre à la pénurie de personnel est bien présent, malgré qu'il soit contreproductif. Par ailleurs, le gouvernement doit réaliser l'importance du réseau pour le plein développement des enfants et le considérer comme un élément clé du système d'éducation québécois. La grande réflexion collective, proposée par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) le 6 janvier dernier, concernant le réseau de l'éducation au Québec, permettrait enfin de reconnaître réellement l'importance du rôle des intervenantes en petite enfance dans notre société », selon Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

À la suite de ce vote, favorable à l'entente de principe, les négociations locales pourront débuter et compléter ainsi le processus. La FIPEQ-CSQ espère que les différentes directions de CPE, ainsi que les associations de CPE, s'inspirent de nos sorties publiques des derniers mois qui dénonçaient les conditions de travail et salariales des intervenantes. Cela permettra que les négociations locales avancent efficacement, au bénéfice du réseau, des intervenantes et des enfants.

Mars 2023 Échéance de la convention collective précédente Septembre 2023 Dépôt des demandes syndicales par la FIPEQ-CSQ Avril 2024 Dépôt d'une plainte au Tribunal administratif du travail par la FIPEQ-CSQ contre le gouvernement du Québec pour négociation de mauvaise foi Mai 2024 Dépôt des offres du gouvernement Mai 2024 Mandat de grève obtenu à 85 % par la FIPEQ-CSQ auprès des membres du secteur des CPE 11 novembre 2024 Début des actions concertées annoncées le 23 octobre 21 décembre 2024 Après 25 journées de négociation, une entente de principe est conclue 6 janvier 2025 La CSQ propose une grande réflexion collective concernant le réseau de l'éducation



La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

