CPE jardin de Robi - Les travailleuses suspendent la grève

ROBERVAL, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Ce matin, le Syndicat des travailleuses des CPE et des bureaux coordonnateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean FSSS-CSN représentant les syndiquées du CPE Le Jardin de Robi a informé la directrice générale du CPE, Pascale Lavertu, qu'il suspendra la grève à compter du lundi 15 juin, et ce, pour une durée de deux semaines.

Cette annonce fait suite au retour à la table de négociation de l'employeur, en réponse à une proposition formulée par le syndicat auprès de la conciliatrice.

Dans l'avis de suspension de la grève transmis à l'employeur, le syndicat ajoute : « Nous espérons que cette trêve permettra de dénouer l'impasse. Votre participation active à la recherche de solutions sera donc nécessaire. Sous peu, vous recevrez, par l'intermédiaire de la conciliatrice, notre réponse à votre contre-proposition. Par ailleurs, nous tenons à vous aviser qu'à la fin de cette période où nous mettrons tout en œuvre pour en arriver à un règlement, si aucune entente n'est intervenue, nous reprendrons des actions de mobilisation et de grève. »

Le syndicat ne fera aucun autre commentaire sur la situation.

À propos

La vingtaine de salarié-es du Jardin de Robi sont membres du Syndicat des travailleuses des CPE et BC du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, lui-même affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Cette dernière regroupe 140 000 membres, ce qui en fait la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance.

Le Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, ce sont 160 syndicats comptant plus de 16 000 membres dans la région. Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]