CPAC dévoile sa programmation de campagne électorale

OTTAWA, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les élections sont maintenant déclenchées, les autobus sont prêts à sillonner le pays et les Canadiens se préparent pour les élections fédérales du 21 octobre prochain. La Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) lance aujourd'hui sa couverture électorale en promettant aux Canadiens une programmation et des informations intégrales et fiables pour bien les soutenir dans l'exercice de leur droit de vote dans les semaines à venir.

La programmation électorale de CPAC fournira aux téléspectateurs une couverture de la tournée des chefs diffusée en direct et sans montage. De plus, une portion de la programmation quotidienne portera sur les grands enjeux électoraux et sur les événements qui se déroulent dans les circonscriptions partout au Canada, notamment ceux qui suscitent la participation des citoyens. Puisque CPAC a pour mandat de se consacrer exclusivement à la politique et aux affaires publiques, les électeurs du pays entier pourront compter sur une couverture électorale à la fois exhaustive, fiable et sans parti pris.

COUVERTURE ÉLECTORALE COMPLÈTE, ACCESSIBLE PARTOUT ET EN TOUT TEMPS

Avoir des informations fiables, c'est essentiel. Mais encore faut-il y avoir accès, au bon moment. Les Canadiens veulent être informés. Plus que jamais, les électeurs pourront accéder au contenu de CPAC partout et en tout temps, sur la plateforme de leur choix : télévision, site Web, téléphone mobile et réseaux sociaux. https://cpacvote2019.ca/fr/

« Du déclenchement des élections au dépouillement des derniers bulletins de vote, nous allons montrer aux Canadiens, en temps réel, tout ce qui se passe au cours de la campagne, » affirme le directeur de l'information à CPAC, Peter Van Dusen. « Nous les aiderons également à comprendre les enjeux qui les intéressent. Nous vivons dans un grand pays où se passent bien des choses. Les brefs extraits de discours ne suffiront pas, c'est une couverture complète qu'il faut offrir. Et c'est ce que CPAC propose. »

LA CAMPAGNE EN DIRECT

Tous les jours, à partir du milieu de la matinée ou selon l'heure à laquelle les chefs commencent leur journée, CPAC présentera « La campagne en direct ». Il s'agit d'une couverture médiatique consacrée exclusivement à la campagne électorale, dont le contenu fait état de la diversité des intérêts que les Canadiens manifestent pour les élections :

La Tournée des chefs http://www.cpac.ca/fr/programs/la-tournee-des-chefs/

Cette émission sera diffusée de façon régulière sur les ondes de CPAC. Nous suivrons l'activité des chefs alors qu'ils font campagne partout au pays : une couverture présentée sans montage et en direct, puis en différé.

CPAC ira dans plus de 40 circonscriptions clés pour analyser les enjeux locaux, parler aux électeurs et rencontrer les candidats. Sur la chaîne, sur le Web et sur Facebook.

Les plus récentes nouvelles importantes. Tous les jours.

Des électeurs discutent d'enjeux électoraux dans un cadre informel.

De jeunes électeurs débattent d'enjeux électoraux qui leur tiennent à cœur.

Durant ces capsules d'une ou deux minutes, nous mettons à l'épreuve, sur le terrain, les connaissances électorales des Canadiens.

CPAC sonde l'opinion des électeurs sur les derniers événements.

Nous examinons les plus importants enjeux, dont l'environnement, les coûts de la vie, l'immigration, les soins de santé, etc., pour que les Canadiens soient bien renseignés avant d'exercer leur droit de vote.

Un tour d'horizon de la campagne électorale par le biais des réseaux sociaux. Dans le cadre de l'émission Have Your Say, sur le Web et sur les réseaux sociaux.

Fidèle à ses traditions, CPAC diffusera les débats dans les deux langues officielles.

ÉMISSIONS QUOTIDIENNES

Prime Time Politics Vote 2019 http://www.cpac.ca/fr/programs/lheure-politique/

Le bilan de la journée avec le chef d'antenne Peter Van Dusen. Des analyses, des entrevues et des experts, présentées par l'un des journalistes politiques canadiens qui inspirent le plus confiance. Du lundi au vendredi, sur la chaîne et sur le Web, à 20 h HE.

L'Essentiel Vote 2019 http://www.cpac.ca/fr/programs/lessentiel-avec-esther-begin/

Le bilan de la journée en français avec Esther Bégin. Des analyses, des entrevues et des experts. Du lundi au vendredi, sur la chaîne et sur le Web, à 19 h HE.

Have your say http://www.cpac.ca/fr/programs/have-your-say/

Avec Mark Sutcliffe. Les électeurs expriment leur opinion via une tribune téléphonique et les médias sociaux. Du lundi au vendredi de 14 h à 16 h HE. En direct sur Facebook Live.

Les faits saillants http://www.cpac.ca/fr/programs/les-faits-saillants/

Ce qu'il faut retenir de la journée de campagne électorale. Sur la chaîne et sur le Web, à 16 h HE.

Morning, Noon and Night

Le point sur la campagne électorale, matin, midi et soir : à 9 h 30 HE, 12 h HEEHEhhh , 21 h HE, via Facebook Live.

Un mot sur CPAC

La mission de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) est d'encourager les Canadiens à participer à leur démocratie. CPAC est le seul service canadien de télédiffusion bilingue, privé, sans publicité et sans but lucratif. Fondée en 1992 par un consortium de câblodistributeurs, CPAC offre une perspective unique sur les affaires parlementaires, politiques et publiques au Canada et à l'étranger.

