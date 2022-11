TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) félicite les 4 648 candidates et candidats qui ont réussi à l'Examen final commun (EFC) de septembre 2022. Avec les 1 640 réussites à l'EFC de mai, on compte maintenant 6 288 personnes qui, en 2022, ont franchi ce jalon important dans l'obtention du titre canadien de comptable professionnel agréé.

L'EFC est un examen se déroulant sur trois jours qui vise à évaluer les connaissances, le jugement et les compétences professionnelles. Composante clé du programme d'agrément CPA canadien, l'EFC exige des candidates et candidats qu'ils démontrent leur maîtrise de toute une gamme d'habiletés et de compétences acquises dans le cadre des volets formation, expérience et évaluation du programme.

« L'EFC est un examen très exigeant et les candidates et candidats se souviennent toute leur vie de l'émotion merveilleuse qu'ils ont ressentie en apprenant leur réussite, affirme Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Ces personnes ambitieuses et pleines de talent ont franchi un grand pas dans l'obtention d'un titre qui leur donne accès à un vaste choix de carrières gratifiantes, grâce à l'expertise, aux habiletés, à l'intégrité et à l'éthique inébranlable qui sont associées à la profession canadienne de CPA. »

En plus de souligner la réussite à l'EFC, la profession récompense, comme à son habitude, les personnes qui ont obtenu les meilleurs résultats. Le meilleur résultat au Canada a été obtenu par Helen Liu, de D&H Group LLP à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cet exploit lui vaut la prestigieuse médaille d'or du Gouverneur général ainsi qu'un prix en argent de 5 000 $ décerné par Comptables professionnels agréés du Canada.

« C'est un grand honneur pour moi, se réjouit Helen Lui. Je suis heureuse de clore toutes ces années d'études sur une aussi bonne note. L'obtention de ce prix me motive à me dépasser encore plus dans l'avenir. »

TABLEAU D'HONNEUR DE L'EFC

Une médaille d'or régionale (ainsi qu'un prix de 2 500 $) pour le meilleur résultat régional a été décernée par CPA Canada à chacune des personnes suivantes :

Provinces de l'Atlantique : Brittany Harnum , Grant Thornton , St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador

, , , Terre-Neuve-et- Ontario : Aydan Schat , BLR LLP, Waterdown

: , BLR LLP, Québec : Camille Rhéaume, Mallette S.E.N.C.R.L., Québec

Pour voir la liste complète des lauréates et lauréats au Tableau d'honneur, consultez la page cpacanada.ca/TableaudhonneurEFC .

