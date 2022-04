« Grâce à sa vaste expérience, Pamela saura orienter l'avenir de CPA Canada, qui amorce un nouveau chapitre dans sa collaboration avec ses partenaires des provinces, des territoires et des Bermudes en vue d'assurer le leadership de la profession canadienne de CPA, explique le président du Conseil, Richard Olfert, FCPA, FCA, IAS.A. Elle est la personne toute désignée pour ce poste en raison de son parcours exceptionnel, qui lui a permis de développer une expertise dans les domaines suivants : transformation organisationnelle, développement de cultures robustes, promotion de la durabilité et établissement de relations solides fondées sur la confiance, la transparence et la collaboration. »

Au cours de sa carrière, Mme Steer a travaillé dans le secteur des technologies et des services financiers, dans des sociétés ouvertes et fermées, et dans des entités réglementées, tant au pays qu'à l'étranger. Fellow de la profession depuis 2016, elle a reçu, en 2019, le Prix du directeur financier canadien de l'année. Elle siège également à plusieurs conseils et est aussi membre fondatrice de la Section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances du projet Association pour la comptabilité durable, et du conseil consultatif de l'Institute for Sustainable Finance.

« Je tiens à remercier le Conseil de CPA Canada de sa confiance, souligne-t-elle. Un avenir prometteur attend la profession; à nous de faire preuve de leadership et de nous adapter aux changements qui transforment l'économie mondiale. »

Pour commencer son mandat, Mme Steer fera connaissance avec l'équipe de CPA Canada et les partenaires de l'organisation au sein de la profession comptable ainsi qu'avec les représentants d'autres parties prenantes. Elle succède à Charles-Antoine St-Jean, FCPA, FCA, qui avait annoncé, à l'automne 2021, son intention de mettre fin à son mandat et qui a officiellement quitté ses fonctions le 31 mars dernier.

