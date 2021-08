TORONTO, le 24 août 2021 /CNW/ - Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est bien que les finances peuvent être bouleversées par des événements inattendus, et que les solutions virtuelles peuvent nous permettre de faire les choses autrement. Voilà pourquoi CPA Canada et la Canada Vie ont lancé une série d'ateliers d'éducation financière en ligne, gratuits, à l'intention des élèves.

« L'impact de la pandémie confirme la nécessité de sensibiliser les gens à une bonne gestion de leurs finances personnelles et, aussi, de proposer diverses options d'apprentissage à distance », souligne Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « De nombreux parents et enseignants discutent de gestion des finances avec les jeunes, que ce soit à la maison ou en classe virtuelle, et ils ont besoin de matériel et de soutien supplémentaires. Avec ces ateliers, la profession comptable répond précisément à ce besoin. »

Élaboré en partenariat avec la Canada Vie, le matériel des ateliers, préparé à l'intention des parents et des enseignants, est téléchargeable. Ces outils peuvent être mis à profit pour éveiller l'intérêt des jeunes du primaire et du secondaire sur six sujets liés à la gestion des finances ou à la responsabilisation :

Chaque atelier virtuel comporte plusieurs éléments pour aider parents et enseignants à informer les jeunes de manière conviviale et interactive, notamment des vidéos, des feuilles de travail et des présentations PowerPoint (y compris les notes pour l'animateur). Tout est offert gratuitement.

« Depuis de nombreuses années, CPA Canada offre des ateliers en personne animés par des bénévoles en littératie financière, et nous prévoyons de reprendre cette formule lorsque les mesures de distanciation sociale ne seront plus une contrainte, explique Mme Thompson. Mais nous savons que l'apprentissage à distance ne va pas disparaître. C'est pourquoi nos ateliers en ligne constituent une option intéressante pour les parents, les enseignants et même les jeunes eux-mêmes, car ils pourront y puiser des connaissances quand bon leur semble, où qu'ils soient. »

Pour en savoir plus au sujet de ces ateliers, veuillez consulter la page cpacanada.ca/lfateliersvirtuels. Pour vous renseigner à propos des autres ateliers et initiatives du Programme de littératie financière de CPA Canada, rendez-vous au cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Pour toute question: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél.: 416-204-3941, Tél. mobile: 647-807-4798, Courriel: [email protected]

Liens connexes

cpacanada.ca