TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), qui représentent la profession comptable canadienne, tant à l'échelle nationale qu'internationale, et Auvenir, un important fournisseur de services de gestion de l'engagement de logiciels en tant que service (SaaS), ont lancé le GGQ dans le nuage, le Guide de gestion de la qualité numérisé de prochaine génération.

Grâce à son interface moderne, le GGQ dans le nuage répond aux besoins de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il intègre les exigences des Normes canadiennes de gestion de la qualité (NCGQ) 1 et 2, ainsi que la norme canadienne d'audit 220, ce qui fait qu'il est essentiel pour les entreprises qui cherchent à se conformer à ces normes avant les délais prescrits du système de gestion de la qualité (SGQ).

« Nous avons entendu les commentaires des membres sur le temps qu'il a fallu pour mettre en place un SGQ à l'aide des formulaires Word et Excel fournis dans le Guide de gestion de la qualité original. Nous savions que nous devions créer une solution pour rendre le parcours de gestion de la qualité plus efficace en éliminant les processus manuels, alors nous nous sommes associés à Auvenir pour créer le GGQ dans le nuage », a déclaré Geneviève Grenier, vice-présidente, Perfectionnement et soutien des membres, CPA Canada.

« Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau, mais d'un changement transformateur », affirme Amy Sloat, CPA, CA, associée, Myriad Consultants de groupe. Le GGQ dans le nuage prend en charge du contenu qui peut être adapté aux entreprises d'assurance et de services connexes. Pour les entreprises qui font les deux, il suffit de changer de bibliothèque tout en conservant toutes les données.

« Auvenir est fière d'aider CPA Canada à offrir une nouvelle expérience de gestion de qualité améliorée qui évoluera et s'adaptera au fil du temps, ce qui permettra aux entreprises d'établir facilement leur SGQ et de surveiller continuellement la santé de leur entreprise », a déclaré Neeraj Sharma, chef de l'exploitation à Auvenir.

Soulignant le passage des systèmes manuels, Laurent Brunet-Schmidt, CPA, CA, vice-président, Richter LLP, décrit le GGQ dans le nuage comme « une solution tout-en-un ».

Jordan Anderson, CPA, CMA, associé, A1 Accounting Group, mentionne que « des tâches qui prenaient deux mois se font maintenant en deux semaines ».

Idris Abelabu, CPA, ACCA, FCA, CISA, gestionnaire de l'assurance de la qualité de Clearhouse LLP, signale des économies de « plus de 50 % par rapport aux approches traditionnelles, ce qui nous libère pour effectuer des initiatives stratégiques ».

Le GGQ dans le nuage permet aux entreprises de faire ce qui suit :

Collaborer dans le nuage.

Établir des liens et des renvois harmonieux en matière de risques, de réponses et d'activités de surveillance.

Utiliser la bibliothèque des risques pour aider à cerner les risques liés à la qualité.

Suivre les progrès de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du SGQ.

Améliorer et mettre à jour continuellement le SGQ.

Partager facilement la trousse du SGQ en la téléchargeant en format PDF.

Sara Jimenez, CPA, CA, CFF, CFE, Associé, SG LLP, a déclaré : « Le GGQ dans le nuage apporte de la clarté aux flux de travail, améliorant ainsi la productivité. »

Le GGQ dans le nuage peut être acheté dès aujourd'hui, marquant un tournant dans l'ère numérique. Visitez : products.auvenir.com/fr-ca/cpac-qmg

À propos de CPA Canada

L'organisme Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les organismes CPA provinciaux, territoriaux et des Bermudes, car il représente la profession comptable canadienne, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cette collaboration permet à la profession canadienne de promouvoir les pratiques exemplaires qui profitent aux entreprises et à la société, ainsi que de préparer ses membres à un environnement opérationnel en constante évolution qui présente des changements sans précédent. Comptant plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'un des plus grands organismes comptables nationaux au monde. cpacanada.ca

À propos d'Auvenir

Auvenir est une plateforme infonuagique de mobilisation des clients qui optimise les expériences de mobilisation au moyen de technologies modernes. Ayant la confiance des grands cabinets comptables et des associations nationales, Auvenir a contribué au succès de plus de 50 000 engagements clients dans 90 pays. Pour des solutions personnalisées et plus encore, visitez www.auvenir.com.

SOURCE Auvenir

Renseignements: Natalie Andrusko, Marketing Lead, Auvenir, [email protected]