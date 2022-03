TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) lance une série sur la littératie financière pour souligner la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Ce programme en ligne, commandité par la Canada Vie, est constitué de formations gratuites sur une variété de sujets pertinents pour les femmes de tous âges, à diverses étapes de leur vie.

« Les femmes jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la situation financière des ménages. Des études ont d'ailleurs montré un effet positif indéniable lorsque les femmes prennent part aux décisions financières qui concernent leur famille », souligne Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Ce programme permettra aux participantes d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées à l'égard de leur avenir financier. »

Le programme est un guide d'introduction complet à l'intention des femmes qui souhaitent améliorer leurs connaissances en gestion des finances personnelles. Il est formé de six webinaires qui seront présentés par des comptables professionnels agréés, en français et en anglais, du 8 mars jusqu'à la mi-juin. À l'automne, ces webinaires seront offerts à la demande dans le cadre du Programme de littératie financière de CPA Canada.

Des études menées à l'échelle internationale ont montré que l'augmentation des compétences en gestion des finances chez les femmes a un effet direct sur l'amélioration de la situation financière d'un ménage dans son ensemble. Selon une étude récente de l'organisme Global Financial Literacy Excellence Center intitulée Fearless Woman: Financial Literacy and Stock Market Participation, les deux tiers de l'écart entre les sexes en matière de littératie financière tiennent aux connaissances, et le dernier tiers, à la confiance. C'est pourquoi ce programme vise non seulement à fournir aux femmes des connaissances, mais aussi à leur donner la confiance nécessaire pour qu'elles prennent en charge leurs finances personnelles.

« À la Canada Vie, nous savons que la littératie financière est essentielle pour rendre les collectivités plus fortes », indique Candra See-Toh, vice-présidente adjointe, Gestion des capitaux, Canada Vie. « C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer le programme de littératie de CPA Canada, qui réunit des experts ayant une incidence positive sur le parcours de beaucoup de femmes vers le mieux-être financier. Nous sommes honorés de soutenir le développement d'outils qui aident les Canadiens à bâtir leur avenir financier. »

Le programme comprend les ateliers suivants : Éviter les pièges financiers au début de la vingtaine; Adopter une attitude positive à l'égard de l'argent; Planifier en vue d'un congé parental; Planifier en vue d'un divorce; L'importance d'investir et pourquoi les femmes ont un avantage; Gérer ses finances après le décès d'un conjoint. Pour vous inscrire, allez à cpacanada.ca/femmesfinances.

