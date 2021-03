Cette innovation renforce le focus de Cozey qui cherche à créer quelque chose de mieux et de plus simple pour tous les Canadiens qui magasinent des meubles. «Nos clients nous demandent un module de coin depuis le premier jour, et aujourd'hui nous avons finalement livré.» explique Frédéric Aubé, fondateur et président de Cozey. «C'est la prochaine étape pour aider nos clients à simplifier leur expérience quand vient le temps de se déplacer dans un nouveau décor ou de reconfigurer une pièce existante. Le divan sectionnel de Cozey est livré rapidement, passe dans tous les cadres de porte et les escaliers, et est assemblé sans outils. Le sectionnel possède aussi la qualité de pouvoir s'agrandir et de se reconfigurer en temps et lieux. En plus, il est merveilleusement confortable; c'est le divan parfait pour des siestes d'après-midi en famille ou des soirées complètes à écouter des films!»

Avec ses nouveaux modules, la compagnie montréalaise planifie aussi de développer ses plans de personnalisation dans les prochaines semaines. «Quand on pense à personnalisation, on pense à 10-12 semaines de livraison. Avec Cozey, nous voulons livrer la personnalisation en 2-4 jours partout au pays.» Les modules de chaise et de coin permettront des configurations de formes différentes, mais ce n'est que le début pour Aubé: «Nous avons aussi des nouveaux designs de bras et de nouvelles couleurs qui s'en viennent bientôt, mais encore plus d'options sont sur la table à dessin. Que ce soit des nouveaux designs, plus de choix de pattes et ou une fermeté de coussin différente, nous avons l'équipe pour que ça prenne vie.»

Pour ce qui est du futur des ventes e-commerce de meubles dans un monde post-pandémie, la compagnie déclare qu'elle ne passe pas beaucoup de temps à analyser ces tendances: Cozey préfère se concentrer exclusivement à bâtir des produits que les clients vont toujours rechercher, pandémie ou non. Une expérience simple et facile, un produit personnalisé aux besoins et demandes du client, ainsi que la meilleure qualité pour le prix sur le marché. Leur tout premier divan sectionnel est le résultat de cette vision-ci.

