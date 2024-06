« Nous sommes très excités de lancer la collection Neptune » mentionne le fondateur et PDG de Cozey, Frédéric Aubé, « C'est notre toute nouvelle innovation, conçue pour révolutionner votre espace de vie grâce à son impressionnante polyvalence et son confort inégalé. »

Le divan Neptune illustre la mission continue de Cozey qui consiste à trouver des solutions innovantes aux problèmes courants du mobilier tout en simplifiant l'expérience globale reliée à l'achat de meubles pour la maison. Le Neptune, comme tous les produits de Cozey, est livrée rapidement, est facile à assembler, et peut s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur pendant la journée, autant qu'à l'heure du coucher.

« Grâce à son approche centrée sur le consommateur de Cozey, le divan Neptune a été conçu pour s'intégrer parfaitement dans votre quotidien, de jour comme de nuit, », dit Evan Clabots, vice-président du développement et de l'innovation des produits chez Cozey, « La majorité des divan-lits sont volumineux et encombrants; nous voulions révolutionner cette expérience. Avec Neptune, nous avons associé l'innovation au confort, et la fonctionnalité au style pour ainsi créer un nouveau divan qui répond aux différents modes de vie et à votre espace. »

Le Neptune est composé de quatre modules distincts: un siège-lit, un siège de rangement, un siège de coin ainsi qu'un ottoman pour le rangement. Ces modules offrent une panoplie de configurations permettant aux clients de personnaliser leur Neptune selon leurs besoins et préférences. Allant des options de lit pour une personne à un sectionnel de 12 modules, si les clients peuvent l'imaginer, ils peuvent le concevoir.

Autres caractéristiques:

Transition facile de divan en lit

Facile à reconfigurer

Espace de rangement ingénieux

Confort exceptionnel

Disponible en quatre couleurs ( Ardoise , Brouillard, Feuillage, Latté)

Les prix varient entre 870$ CAD pour un fauteuil jusqu'à 6 700$ CAD pour des options de grands sectionnels. Les tarifs pour les configurations populaires comprennent:

Configuration Rangement seulement Avec lit 2 places 1 430 $ 2 090 $ 3 places 1 990 $ 2 095 $ 3x1 sectionnel 2 325 $ 2 655 $ 3x2 sectionnel 3 445 $ 3 775 $

Les informations sur les prix sont disponibles ici .

Le divan Neptune est maintenant disponible en ligne partout au Canada et aux États-Unis. Il peut également être acheté en boutique à Toronto au 1026 Queen St-West (Queen & Ossington).

À propos de Cozey

Cosey révolutionne l'industrie du mobilier en mettant l'accent sur la conception axée sur le client, la qualité et l'innovation. Motivé par sa mission de créer du mobilier innovant, adaptable, intemporel et accessible à tous, Cozey est rapidement devenue une référence dans le marché nord-américain du mobilier. Au cœur de la mission de Cozey se trouve le bien-être et la satisfaction de leur communauté, clients, employés et partenaires. Redonner à la communauté reste un élément essentiel de leur objectif, renforçant leur engagement à promouvoir une communauté solidaire et engagée.

Découvrez-en plus sur cozey.ca .

