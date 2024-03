TORONTO, le 14 mars 2024 /CNW/ - Cozey, un leader dans le domaine du meuble en Amérique, est fier d'annoncer l'ouverture de son premier magasin de détail, stratégiquement situé au 1026 Queen West, près du dynamique croisement de Queen et Ossington le 14 mars 2024. Le nouvel espace de 3 600 pieds carrés marque une étape importante dans l'expansion de Cozey, passant d'un détaillant en ligne à une présence physique sur le marché du mobilier. « S'installer à West Queen West n'est pas seulement un choix d'emplacement stratégique, c'est aussi pour s'établir dans la communauté et contribuer à la vitalité locale et à l'économie », mentionne Frédéric Aubé, PDG et fondateur de Cozey.

La compagnie Canadienne de meubles Cozey ouvre sa première boutique à Toronto. Post this Intérieur de la boutique Cozey à Toronto (Groupe CNW/Cozey inc.) La façade du magasin situé au 1026 Queen Street West à Toronto. (Groupe CNW/Cozey inc.)

Combiner la simplicité du commerce en ligne et l'expérience en magasin

Le magasin de Toronto fait partie de la stratégie de Cozey visant à combiner la facilité des achats en ligne avec les avantages des expériences en magasin ; un environnement immersif qui encourage l'exploration, avec la possibilité de s'asseoir pour la première fois sur la gamme croissante de divans et de chaises Cozey, et de découvrir les tables de salon et les produits de rangement tels que les étagères murales et les crédences. « Le magasin Cozey n'est pas seulement une salle d'exposition - c'est un espace interactif qui donne vie à notre communauté en ligne. Ici, vous pouvez toucher, ressentir et voir comment nos designs transforment les espaces », ajoute Frédéric. Conçu pour être entièrement accessible et adapté aux animaux de compagnie, le magasin reflète l'engagement de Cozey envers l'inclusivité et ses valeurs fondamentales plaçant les personnes au premier plan, favorisant l'innovation, la simplicité et l'adaptabilité.

Stratégie d'expansion nationale en vente au détail

Alors que Cozey dévoile son premier emplacement phare, la marque lance simultanément une initiative de magasins éphémères à l'échelle du Canada visant à couvrir plusieurs grandes villes tout au long de 2024. À commencer par Quartier Dix30 sur la rive sud de Montréal, le magasin éphémère sera ouvert de mars à avril, offrant une expérience Cozey condensée mais complète et similaire à celle du magasin phare de Toronto. Cela permet aux visiteurs d'essayer la gamme de produits Cozey avant de faire un achat. « Avec notre stratégie de magasins éphémères, nous évaluons l'intérêt et analysons l'impact du commerce de détail dans diverses villes canadiennes. Cela nous guidera pour déterminer les emplacements stratégiques pour les futurs magasins phares à travers le pays », explique Frédéric Aubé, PDG et fondateur de Cozey.

À propos de Cozey

Cozey révolutionne l'industrie du meuble avec un accent sur la conception centrée sur l'utilisateur, la qualité et l'innovation. Avec pour mission de rendre les meubles pratiques, élégants et accessibles à tous, Cozey est rapidement devenu un leader dans le marché du meuble nord-américain.

Détails de l'ouverture :

Lieu : 1026 Queen West, Toronto, ON

Date d'ouverture : 14 mars 2024

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre magasin et de nous lancer ensemble dans cette excitante aventure.

Renseignements: sur Cozey et l'ouverture du magasin à Toronto, veuillez contacter: Félix Robitaille, Directeur marketing, [email protected]