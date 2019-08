Cox Automotive Canada présente les solutions commerciales MarketLens et Service d'évaluation de Kelley Blue Book

Des gains d'efficience et des avantages commerciaux exclusifs pour les clients de Cox Automotive Canada

MISSISSAUGA, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - À l'occasion de l'Automotive Conference and Expo (ACE) en avril dernier, Cox Automotive Canada faisait l'annonce tant attendue de l'arrivée de Kelley Blue Book au Canada. C'est maintenant chose faite. À compter d'aujourd'hui, clients et concessionnaires peuvent profiter des solutions commerciales MarketLens et Service d'évaluation de Kelley Blue Book.

Véritable référence en matière d'évaluation et de recherche de véhicule en Amérique du Nord depuis plus de 90 ans, Kelley Blue Book met au service des concessionnaires, FEO et prêteurs sa connaissance experte de la valeur marchande des véhicules d'occasion grâce à de multiples offres exclusives qui ont un impact immédiat. À la base de ses nouvelles offres : la fourchette de prix Fair Market Range et les valeurs des véhicules d'occasion de Kelley Blue Book, qui reposent sur l'analyse en temps réel des transactions et des listes du marché et sont adaptées en fonction de l'évolution du marché.

Voici deux des éléments principaux des nouvelles offres :

MarketLens regroupe en un seul lieu les valeurs des véhicules d'occasion de Kelley Blue Book MD . Il suffit d'indiquer le NIV ou encore l'année, la marque et le modèle du véhicule obtenir instantanément des valeurs utiles.

regroupe en un seul lieu les valeurs des véhicules d'occasion de . Il suffit d'indiquer le NIV ou encore l'année, la marque et le modèle du véhicule obtenir instantanément des valeurs utiles. La solution Service d'évaluation intègre facilement les valeurs de Kelley Blue Book MD dans le site Web, l'application mobile, le système de gestion des stocks ou la plateforme d'octroi de crédits du concessionnaire ou du FEO, pour une expérience personnalisée.

« Nous continuons de faire évoluer l'écosystème de Cox Automotive au Canada, en enrichissant notre gamme de solutions automobiles et en prenant chaque décision dans un souci de convivialité et d'efficience pour le client, a indiqué Maria Soklis, présidente de Cox Automotive Canada. Offrir Kelley Blue Book à nos clients canadiens est un excellent exemple de cette volonté. »

Complètement bilingues, les solutions commerciales de Kelley Blue Book au Canada comprendront notamment :

la valeur au détail;

la valeur entre particuliers;

la valeur aux enchères;

la valeur de reprise.

Avec le lancement de l'évaluation de véhicules de Kelley Blue Book, Cox Automotive Canada continue d'ajouter de la valeur à ces solutions. Les valeurs de Kelley Blue Book remplaceront le rapport sur le marché Manheim (MMR) et alimenteront la solution TradeDriver de Dealertrack.

Pour en savoir plus sur les solutions commerciales Kelley Blue Book de Cox Automotive Canada, consultez le kbb.ca.

À propos de Kelley Blue Book

Fondé en 1926, Kelley Blue Book, The Trusted ResourceMD est la source d'information sur la valeur des véhicules la plus réputée auprès des consommateurs et de l'industrie automobile. La société fournit des valeurs fondées sur le marché grâce à son célèbre outil Price Advisor Kelley Blue BookMD et propose plusieurs produits et services aux concessionnaires, constructeurs automobiles, sociétés de financement et d'assurances et organismes gouvernementaux. Kelley Blue BookMD fait partie de la famille de Cox Automotive Canada, tout comme de nombreuses autres marques canadiennes. Pour en savoir plus sur Kelley Blue Book, consultez le kbb.ca.

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend les bannières DealertrackMD, Kelley Blue BookMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD et XtimeMD et bien d'autres marques internationales. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 220 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile ainsi qu'avec plus de 50 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 120 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 55 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visitez coxautoinc.ca/fr.

