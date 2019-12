Cox Automotive Canada parmi les meilleurs employeurs

Le concours, qui en est à sa quatorzième édition, est devenu la référence dans la région du Grand Toronto en matière de pratiques exemplaires au travail. Il évalue les entreprises sur huit critères de satisfaction des employés : lieu de travail physique; ambiance de travail et contexte social; avantages santé, financiers et familiaux; vacances et congés; communications; gestion du rendement; formation et perfectionnement professionnel; et engagement communautaire.

« C'est un honneur pour Cox Automotive Canada d'être reconnue comme une entreprise qui priorise le bien‑être et la satisfaction de ses employés, se réjouit Maria Soklis, présidente de Cox Automotive Canada. En tant qu'entreprise familiale, nous savons que la meilleure façon de garantir un service client exceptionnel est de veiller au bien‑être de nos employés. Nous valorisons leur travail et faisons en sorte qu'ils soient fiers de représenter Cox Automotive Canada. »

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Elle exploite au Canada les marques Dealer.comMD, DealertrackMD, Kelley Blue BookMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD et XtimeMD et une foule d'autres à l'étranger. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 220 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile ainsi qu'avec plus de 50 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 120 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 55 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter coxautoinc.ca/fr.

À propos de Mediacorp Canada inc.

Ayant vu le jour en 1992, Mediacorp Canada inc. est le plus important éditeur de périodiques sur l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur torontois gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours éditoriaux régionaux et d'intérêt spécial touchant plus de 15 millions de Canadiens chaque année, par l'entremise d'une variété de magazines et de journaux partenaires. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le plus important moteur de recherche d'emplois au Canada, qui réunit les commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et qui est maintenant consulté par près de 8 millions d'utilisateurs au Canada chaque année. L'entreprise organise également le Sommet des meilleurs employeurs, le congrès le plus important au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines.

À propos du concours Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto 2020

Le concours annuel Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, qui en est à sa quatorzième édition, est un projet éditorial qui reconnaît les employeurs offrant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail novatrices. Les rédacteurs de Mediacorp notent les employeurs sur huit critères, les mêmes depuis le début du projet : 1) lieu de travail physique; 2) ambiance de travail et contexte social; 3) avantages santé, financiers et familiaux; 4) vacances et congés; 5) communications; 6) gestion du rendement; 7) formation et perfectionnement professionnel; et 8) engagement communautaire. Ils comparent les employeurs à d'autres dans leur domaine afin de déterminer lesquels offrent les programmes les plus avant-gardistes. Le concours est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région du Grand Toronto, peu importe la taille de l'entreprise et son secteur d'activité, au privé comme au public. Pour en savoir plus sur le concours Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, visiter canadastop100.com/toronto .

