Cox Automotive Canada dévoile son nouveau service intelligent de saisie de données en appui à ses solutions numériques

Après le lancement de ce service, les concessionnaires, les manufacturiers et les partenaires auront le soutien d'une équipe d'experts, pour la saisie de photos en temps réel, partout au pays. La nouvelle application, PAVE, est associée à un logiciel intelligent d'inspection de véhicules, qui automatise la saisie de données et l'inspection de véhicules pour la réalisation d'inspections exhaustives et exactes en quelques minutes. Les photos et données numériques sont ensuite intégrées facilement dans les sites Web de Dealer.com et la nouvelle plateforme d'enchères en ligne MUVIT de Manheim, pour un écosystème entièrement connecté.

« Cox Automotive Canada demeure à l'avant-garde de l'innovation, améliorant le marché canadien de l'automobile, en proposant des avancées et une technologie de pointe qui profitent à ses partenaires, affirme Stephanie Turner, directrice, Produits et stratégie d'entreprise, Cox Automotive Canada. Offerte en partenariat avec Discovery Loft, entreprise novatrice du secteur, notre nouvelle solution intelligente poursuit l'évolution numérique de notre écosystème et génère des bénéfices en temps réel. »

Les concessionnaires partout au pays profiteront des nombreux avantages du nouveau service de saisie de données :

Ils seront les seuls propriétaires des données et images saisies par l'équipe de spécialistes de Cox Automotive, ce qui leur offrira la souplesse nécessaire pour les utiliser de la façon désirée, à l'endroit désiré;

Les clients de Dealer.com continueront de pouvoir distribuer, sous licence, leurs données sur toutes les plateformes en ligne au Canada , ainsi que sur d'autres plateformes selon leurs besoins;

continueront de pouvoir distribuer, sous licence, leurs données sur toutes les plateformes en ligne au , ainsi que sur d'autres plateformes selon leurs besoins; L'intégration facile entre les sites Web de Dealer.com et MUV.IT de Manheim incitera les concessionnaires à utiliser leurs images dans leurs diverses solutions connectées de vente en gros et au détail, ce qui améliore du même coup l'écosystème de Cox Automotive.

« Nous sommes très heureux de lancer PAVE au Canada avec Cox Automotive Canada, un partenaire de choix dont les nombreux cas d'utilisation bénéficieront de l'intégration de PAVE », commente Brian Steinhauser de Discovery Loft. Steve Southin, aussi de Discovery Loft, abonde dans le même sens : « C'est une extraordinaire aventure pour Discovery Loft. Je suis on ne peut plus heureux de ce que nous sommes arrivés à faire en si peu de temps. Nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat à long terme avec Cox Automotive Canada. »

Pour en savoir plus sur les innovations de Cox Automotive Canada lancées en septembre, communiquez avec un membre de l'équipe de Cox Automotive au coxautoinc.ca et ne manquez pas nos prochains communiqués à venir sur MUV.IT.

À propos de Dealer.com Canada

Dealer.com offre une solution intégrée regroupant publicité, création de sites Web et gestion de contenu qui permet aux manufacturiers, aux groupes de concessionnaires, aux détaillants et aux agences de tirer parti de technologies de pointe et d'une base de données incomparable pour mieux joindre et mobiliser leurs clients. L'entreprise est profondément attachée à sa culture de l'innovation, mettant l'accent sur la santé et le bien-être, ce qui en fait l'un des lieux de travail les plus attrayants et un partenaire précieux pour les détaillants automobiles. Au Canada, Dealer.com fait partie du réseau Dealertrack Canada. Pour en savoir plus, visiter Dealer.com/Canada.

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente la façon dont les gens achètent, vendent et possèdent des véhicules, grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les manufacturiers et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend les bannières Dealer.comMD, DealertrackMD, Kelley Blue BookMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD, XtimeMD et bien d'autres marques internationales. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 220 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile, ainsi qu'avec plus de 50 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 120 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 55 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter coxautoinc.ca/fr.

À propos de Discovery Loft et de PAVE

Avec son siège social à Toronto et des bureaux satellites à Hô Chi Minh‑Ville (Vietnam), Discovery Loft, a pour mission de faire connaître sur le marché ses initiatives révolutionnaires, dont PAVE. Elle simplifie les façons de faire des affaires et les processus connexes, et PAVE est le fruit de ses efforts pour le secteur automobile. L'application accélère la saisie de données et l'inspection de véhicules en générant des résultats en temps réel. Encore mieux : elle peut être intégrée à tout flux de travail, en un tournemain. PAVE se révèle fort utile notamment pour les échanges, les ventes aux enchères, la vente au détail numérique, les retours de location, la location de voitures et les services d'abonnement. Pour plus d'informations, visiter discoveryloft.com et pave.bot.

