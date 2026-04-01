Les actionnaires approuvent tous les points de l'ordre du jour proposés par le Conseil d'administration

Le vote cumulatif, les assemblées générales électroniques et la révision de la date de relevé des dividendes trimestriels ont été introduits, afin de renforcer les droits des actionnaires.

SÉOUL, Corée du Sud, 1er avril 2026 /CNW/ - Coway Co. Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé qu'elle a tenu aujourd'hui sa 37e assemblée générale annuelle (AGA) à son bureau de Yugu dans la ville de Gongju, province de Chungcheongnam, en Corée du Sud.

Jangwon Seo, PDG de Coway, s'exprime lors de la 37e assemblée générale annuelle de Coway (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

Lors de l'assemblée générale annuelle de cette année, les actionnaires ont approuvé tous les points de l'ordre du jour proposés par le Conseil d'administration. Les principaux points de l'ordre du jour étaient la ratification des états financiers, des états financiers consolidés et des états d'affectation des bénéfices non distribués, les modifications partielles des statuts, la nomination des administrateurs, la nomination d'administrateurs externes en tant que membres du Comité d'audit et l'approbation de la limite de rémunération des administrateurs.

Au cours de la réunion, Junhyuk Bang, Jangwon Seo et Soontae Kim ont été reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs internes. Simun Jeon vient d'être nommé administrateur externe, tandis que Catherine Heyjung Sonu et Heesun Chung viennent d'être nommées administratrices externes pour siéger au Comité d'audit.

Les actionnaires ont également approuvé les modifications des statuts de Coway lors de l'assemblée générale annuelle de cette année. Coway introduira un système de vote cumulatif et d'assemblées générales électroniques. En outre, la société a révisé les dispositions permettant de fixer la date de relevé des dividendes trimestriels après la date de la résolution des dividendes.

Par ailleurs, les propositions des actionnaires visant à ce que le Comité d'audit soit entièrement composé d'administrateurs externes et à ce qu'un administrateur externe soit nommé président du Conseil d'administration n'ont pas été approuvées.

Jangwon Seo, PDG de Coway, a déclaré : « Coway s'efforcera de renforcer la communication avec ses actionnaires et de poursuivre ses efforts en vue de parvenir à une croissance durable et d'accroître la valeur de l'entreprise. »

À propos de Coway Co., Ltd

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de l'entreprise dédiée au sommeil et au bien-être, a pour ambition d'améliorer la qualité de vie en proposant des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, portée par des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et par le dynamisme de son service à la clientèle, l'entreprise Coway est véritablement devenue un chef de file de son secteur. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés qui confirment ses compétences en matière de santé à domicile, au bénéfice d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant le développement de ses activités internationales en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins haut de gamme destinée aux personnes âgées, qui offre des solutions personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946654/Image__Coway_Holds_37th_Annual_General_Meeting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/5892931/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.

CONTACT : Sein Oh, responsable mondial des relations publiques, [email protected], 82-10-9592-9502