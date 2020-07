Covid-19 - Une entente de stationnement avec le Palais des congrès et le Complexe Desjardins vient soutenir les commerçants et faciliter les visites au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Devant la situation préoccupante du centre-ville de Montréal, déserté par les travailleurs, étudiants et touristes en cette période de pandémie mondiale, Montréal déploie quantité de mesures pour soutenir les commerçants, dont cette nouvelle offre de stationnement qui vient s'ajouter à l'animation culturelle et aux aménagements urbains en train de prendre forme.

« Ces ententes de stationnement réalisées avec le Palais des congrès et le Complexe Desjardins permettront de venir en aide aux commerçants, tout en facilitant l'expérience des visiteurs qui viendront redécouvrir le centre-ville en voiture cet été et profiter de ses nombreux attraits, sans rassemblements et dans le respect des consignes de sécurité publique », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Cette annonce fait suite aux propositions du Groupe de travail sur la vitalité du Centre-ville, mis sur pied par la mairesse Plante, et dont le rapport est paru le 3 juin dernier.

Le Palais des congrès offrira un rabais de 40 % en tout temps sur son stationnement, alors que le Complexe Desjardins offrira, dès lundi prochain, son stationnement à 50 % de rabais les soirs et les fins de semaine. Les jours de semaine, le Complexe offrira 1 heure de stationnement gratuit avec une preuve d'achat de 25$ chez ses commerçants et 2 heures de gratuité pour des achats de 50$ et plus.

« Je tiens à remercier ces deux grands partenaires qui n'ont pas hésité à offrir leur collaboration à la Ville afin d'aider les commerçants et d'améliorer l'expérience de ceux et celles qui doivent venir au centre-ville en voiture. J'invite d'ailleurs les Montréalais et Montréalaises à visiter les commerçants du hall du Palais des congrès et du Complexe Desjardins, qui souffrent énormément de la situation actuelle », a poursuivi la mairesse.

Rappelons que les consignes de distanciation physique sont toujours en vigueur et que le port du masque dans les lieux publics fermés sera obligatoire à Montréal à compter du 27 juillet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]